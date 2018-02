Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Timiș sare in sprijinul companiilor din județ care reușesc cu greu sa gaseasca personal sau au nelamuriri cu privire la ultimele modificari legislative. In acest sens, vineri, incepand cu ora 10.00, la Centrul Regional de Afaceri este organizat un seminar…

- In perioada 23-25 februarie 2018, la Centrul Regional de Afaceri, CCIA Timiș și RAYNA DECOR organizeaza o noua ediție a SALONULUI MIRILOR, un targ de nunta cu servicii complete, unde viitorii miri vor putea alege toate serviciile pentru nunta lor: restaurante, muzica, servicii fotografice, cofetarii,…

- CCIAT va organiza in perioada 26 februarie – 9 martie un nou curs de Competente Antreprenoriale. Cursul este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari si este armonizat cu cerințele programului ”Start-up Nation Romania”. Cursul va ajuta participantii in elaborarea și dezvoltarea…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis continua programul de informare a firmelor privind modificarile legislative, organizand un curs cu cei de la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a Județului Timiș. Actiunea are loc in data de 23 februarie, cu incepere de…

- Invitat la emisiunea Income Magazine, de la Antena 3, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, este increzator in ceea ce privește derularea in anul 2018 a programului Start-Up Nation. Peste 963.000.000 lei, credite bugetare, sunt destinate programului a carui lansare va avea loc in…

- In acest an Salonul Internațional de Vinuri – Vinvest, ediția a XV-a, va avea loc in perioada 30 martie – 1 aprilie 2018 la Centrul Regional de Afaceri Timișoara. Timp de trei zile, Timișoara devine capitala vinurilor reprezentative din toate provinciile istorice ale Romaniei. Cu marci mai…

- Conducatorul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM a anunțat miercuri, la Timișoara, ca instituția pe care o reprezinta iși va reorienta in perioada urmatoare activitatea spre susținerea mediului de afaceri, dinspre programul Prima Casa care a ocupat mare parte din activitatea instituției.…

- O noua ediție a Salonulului Industriei Usoare și-a deschis deschide porțile, astazi la Timișoara! Incepand de astazi si pana in 18 februarie, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT gazduiește ediția de primavara a Salonului Industriei Ușoare, eveniment devenit tradițional in randul expozițiilor de profil…

- Sarbatoarea Sfantului Valentin va fi incarcata de voie buna pentru tinerii din comuna Cumpana. Ziua va fi plina de concursuri interactive cu premii, concursuri de dans, nelipsitele casatorii de 24 de ore, karaoke si multe alte momente. De asemenea, o competitie special organizata pentru cupluri este…

- O noua ediție a Salonulului Industriei Usoare iși deschide porțile, miercuri la Timișoara! In perioada 14 – 18 februarie, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT gazduiește ediția de primavara a Salonului Industriei Ușoare, eveniment devenit tradițional in randul expozițiilor de profil din vestul țarii,…

- Dezamagirile in dragoste, notele mici la școala sau dorul de parinții plecați la munca in strainatate sunt doar cateva dintre motivele pentru care zeci de copii din județul Timiș ajung la Centrul Regional de Toxicologie Pediatrica din cadrul Spitalului de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara. “Unul din…

- Luna martie aduce pentru cei interesati de achizitia unei noi locuinte cea de-a doua editie a evenimentului de succes Targul Imobiliar Timisoara, organizat de TION, Agenda și PubliTim. Pe 10 martie isi deschide portile, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara, evenimentul care va va prezenta…

- Timișoara a fost singurul oraș din Romania care s-a promovat la un celebru targ de turism din Israel, acolo unde Ministerul Turismului a avut un stand propriu. Vizitatorii au putut afla cat de importanta este contribuția comunitații evreiești in moștenirea culturala a Timișoarei.

- Nu vreau sa fac o scoala de profesori de sport, vreau sa fac o scoala de specialisti, cand iesi de acolo iesi antrenor cu acte in regula", a anuntat omul de afaceri, potrivit B1 Tv . Ion Țiriac a anunțat ca a cumparat deja un teren in Otopeni pentru a construi o mare universitate de sport care ii…

- S-a dat startul seminariilor organizate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pentru firmele interesate sa afle care sunt ultimele noutați legislative din diferite domenii, și nu numai. Astazi, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, CCIA Timiș a organizat primul seminar din acest…

- Ediția cu numarul 53 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj cutremurator despre Centrul Regional de Toxicologie…

- In urma cu o saptamana doi barbati ramasi necunoscuti pana acum au actionat ca in filme si in numai trei minute au furat din fata casei unui om de afaceri un Maserati Ghibli, la Lugoj, scrie lugojinfo.ro. Citeste si Bolid furat, scandal cu pistoale in club Masina a fost gasita miercuri…

- De vineri pana duminica, in perioada 2 – 4 februarie 2018, indragostiții sunt așteptați la Festivalul de nunți IM Marriage. La demisolul și parterul mall-ului, zeci de expozanți din domeniu vor veni in intampinarea vizitatorilor cu cele mai bune oferte, care țin cont de tendințe și…

- Centrul de remodelare și intreținere corporala Urban Beauty Care din Timișoara organizeaza, sambata, 3 februarie, de la ora 18.00, ziua porților deschise, evenimentul fiind destinat exclusiv doamnelor și domnișoarelor. Cu aceasta ocazie vor fi prezentate noile aparate și pachetele de remodelare disponibile…

- Cove se intoarce la Vorbește lumea, luni, 29 ianuarie, cand se implinesc 600 de ediții. Cele mai reprezentative comunitați, ce traiesc in Romania, vor petrece alaturi de Adela și Cove in sufrageria lor și vor aduce bucate alese și adevarate talente. Chiar daca a fost plecat in cautarea unor baieți buni…

- Ramona Dinescu si Liliana Craciun traiesc o poveste de dragoste, dar si de curaj si asumare intr-o lume moderna, dar, de multe ori, cu idei, conceptii invechite de mii de ani. Romancele locuiesc in Italia, care a devenit tara in care ele pot sa isi uneasca destinele dupa 15 ani de relatie.

- Dupa ce au incheiat in forta 2017, cu un numar impresionant de spectatori care au vizionat in decembrie productia de sezon (L-am visat pe Mos Craciun a inregistrat peste 12.000 de spectatori!), artistii s-au apucat deja de treaba si repeta intens pentru o noua premiera, programata la finele lui ianuarie.…

- Horoscop 2018 dragoste. Ce surprize ți-au pregatit astrele in privința iubirii si relatiilor pentru anul 2018. In 2018, fiecare nativ va avea parte de dragoste, dar in moduri diferite. Toti vor iubi si vor fi iubiti. Unii asa cum isi doresc, altii asa cum nu au sperat. Citește și: Horoscop 2018 pentru…

- In astrologia chinezeasca, 2018 este anul Cainelui de Pamant, un an ce este asociat cu suisuri si coborasuri in orice aspect al vietii tale! A fost un an dificil pentru toate zodiile, dar poți afla ce te așteapta in anul ce tocmai a venit!

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1992? DE LA UN AN LA ALTUL In sfirsit, s-a miscat dolarul! CHIAR ERAM INGRIJORATI: DE ZECE SAPTAMINI STATEA PE LOC SI NU REUSEA SA RAZBATA DE VIGUROSII NOSTRI LEI La casele de schimb: 600 lei dolarul! URA! AM SCAPAT SI DE CARTELE! LA BENZINA!…

- Procurorii din cadrul DNA Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Ioan Farcalau, fostul primar al comunei Peciu Nou, județul Timiș, pentru luare de mita. In rechizitoriul intocmit, procurorii au reținut faptul ca in perioada februarie 2014 – ianuarie 2015, inculpatul…

- Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat pentru al 18-lea an consecutiv de Dan Negru, va aduce duminica, 31 decembrie, de la ora 22.15, in fata telespectatorilor, masti de basm, eroi de cinema si romani celebri, la Revelionul Starurilor 2018!

- Concurentii s-au pregatit toata saptamana pentru marea finala, iar vineri seara vor afla cine va pleca acasa cu premiul in valoare de 100.000 de euro. Telespectatorii vor putea vedea momentele grandioase, maine, de la ora 20:00.

- Folosind în prajituri doar cele mai proaspete și alese ingrediente, de cele mai înalte standarde de calitate, sa garanteze ca fiecare prajitura de la Lemnul Verde va fi un moment de neuitat.”, declara Trifan Felicia , director general Cofetaria Lemnul Verde. Sarbatorile de…

- De miercuri și pana duminica, la Centrul regional de Afaceri e „Serbarea Craciunului”. 60 de expozanți din intreaga țara au venit la Timișoara cu o gama larga de produse numai bune pentru a fi cumparate de clienți pentru sarbatoarea Craciunului. „Suntem bucuroși sa anunțam publicul…

- Monitorul de Cluj a stat de vorba cu Calin Abrudan, director coordonator vânzari Dacia Group, despre noul model Duster, care se lanseaza vineri în Cluj, cu ce noutați vine SUV-ul si ce surprize le-au pregatit clujenilor care le vor trece pragul. Reporter: Vineri se lanseaza…

- Potrivit reprezentantilor Aeroportului International "Traian Vuia" din Timisoara, mai multi oameni de afaceri din Europa au sosit cu aeronave private si au fost primiti in Salonul Oficial. Acestia au plecat ulterior spre judetul Caras-Severin, unde va avea loc partida anuala de vanatoare organizata…

- Partida anuala de vanatoare organizata de omul de afaceri Ion Tiriac nu va mai avea loc anul acesta la Balc, in judetul Bihor, ci la Ersig, in Caras-Severin, pe un domeniu de vanatoare de 700 de hectare achizitionat in urma cu doi ani de fostul tenismen. Mai multi oameni de afaceri din Europa au…

- Unica.ro te inspira in preajma sarbatorilor și iți propune o lista lunga de cadouri inspirate pentru… EL. Pentru iubitul tau, colegul sau prietenul tau din gașca. Vizioneaza clipul și afla ce surprize ți-am pregatit! Bauturi rafinate, accesorii și tehnologii de ultima generație pentru jocuri video,…

- Marți, 5 decembrie, incepand cu ora 16:30 in Piața Tricolorului din Bacau se aprind luminile și bradul de Craciun. Pe scena de langa brad vor canta Mircea Baniciu, Feli, Grupul „Christmas Socks” (prof. coordonator Andra Lungu) și Ansamblul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat joi sa alimenteze zvonurile in sensul ca se pregateste sa-l demita pe seful diplomatiei, Rex Tillerson, relateaza dpa."E aici, Rex este aici", le-a spus Trump ziaristilor care l-au intrebat despre soarta secretarului de stat, in timpul unei intalniri…

- Elicopterul tip Eurocopter AS 350 B3, proprietate a omului de afaceri Romeo Dunca, a fost rasturnat de o rafala de vant la scurt timp dupa ce acesta a coborat din el. Incidentul s-a intamplat in momentul aterizarii la Dunca in imediata apropiere a proprietații lui de pe Muntele Mic. O rafala de vant…

- Ziua de 28 noiembrie va debuta cu depuneri de jerbe de flori si elogieri ale Zilei Bucovinei si se va incheia cu aprinderea luminitelor din bradul de Craciun si un concert sustinut de trupa Holograf.

- Timisorenii sunt invitati sa participe la evenimentele organizate de primarie in Piata Victoriei, cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Cu prilejul sarbatorilor de iarna, Primaria Municipiului Timisoara, prin Casa de Cultura a Municipiului, organizeaza cea de – a XI- a editie a Targului de Craciun, in perioada…

- Fosta jurata de la emisiunea MasterChef, Patrizia Paglieri, nu duce lipsa de oferte. Italianca a valorificat la maximum notorietatea capatata in urma apariției la Pro TV. Bruneta a decis anul trecut sa faca o schimbare in ceea ce privește viața profesionala. Dupa ani buni in care a avut statutul de…

- Cea mai mare expoziție de vestimentație și accesorii din vestul țarii și-a deschis, astazi, porțile, la Timișoara. Peste 60 de expozanți din intreaga țara, producatori și comercianți, participa la ediția de iarna a Salonului Industriei Ușoare, care se desfașoara la Centrul Regional de Afaceri, in perioada…

- Compania Agroland, dezvoltata de catre antreprenorul Horia Cardos si care distribuie furaje, pui de o zi sau seminte, va incheia anul acesta cu o cifra de afaceri mai mare cu 20% si va ajunge astfel la un rulaj de peste 120 de milioane de lei