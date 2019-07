Oferte aberante de cazare pentru UNTOLD: boxă de 10mp, 100 euro Ofertele aberante de cazare pentru cel mai mare festival din Romania, Untold de la Cluj, continua dupa chirii astronomice cu cazari total neobișnuite: un proprietar, de exemplu, ofera cazare intr-o … boxa de depozitare dintr-un depozit. 5 nopți – 100 de euro. Partea buna – incap patru sau chiar cinci persoane cu tot cu bagaje. „Pe jos se pot pune niște paleți, voi veniți cu sacii de dormit, corturi, rucsaci pe care le puteți lasa peste zi”, arata cel care a postat anunțul, Avram, care poate fi contactat doar prin mesaj scris. Nu sunt șoareci in boxa, sau alte creaturi umblatoare sau zburatoare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

