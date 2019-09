Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita de lucru in SUA, a participat la o intalnire cu reprezentanti ai companiilor americane interesate de oportunitatile de afaceri oferite de economia romaneasca, prilej cu care a exprimat dorinta Romaniei de a consolida si aprofunda dimensiunea economica…

- Prim-ministru Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 24 septembrie 2019, cu ocazia vizitei de lucru in SUA, o intrevedere cu Secretarul General al OCDE, Angel Gurria. Intrevederea a prilejuit discutarea perspectivelor consolidarii relațiilor dintre Romania și OCDE, pe fondul stadiului avansat al…

- SI VIORICA SI IOHANNIS PLEACA IN SUA „Pentru ca tot spuneați ca aceasta lupta va fi o lupta incorecta, o lupta in care știrile false vor ocupa un loc de frunte, nici nu s-a vorbit bine de aceasta vizita pentru ca s-a spus ca mergem pentru poze, pentru cine știe ce alte considerente. Nu, merg sa imi…

- "Romania are nevoie de o schimbare si lucrul asta a fost foarte clar prin rezultatul alegerilor europarlamentare. Urmeaza prezidentialele, localele si parlamentare, astfel incat Romania sa aiba un Guvern care sa ne duca spre Europa, sa ne insanatoseasca. Timp de 30 de ani ne-am obisnuit sa acceptam…

- 'Stiti foarte bine, tin foarte mult la relatia transatlantica, tin foarte mult la relatia noastra cu Uniunea Europeana. Consider ca relatia noastra cu Statele Unite trebuie sa fie o relatie pe care trebuie sa o avem foarte mult in vedere. Este partenerul strategic care asigura securitatea Romaniei…

- Declaratii ale premierului Viorica Dancila la Palatul Victoria: Viorica Dancila: Buna ziua! In calitate de prim-ministru am decis sa nominalizez reprezentanti ai ALDE pentru portofoliile ramase vacante in urma demisiilor de la finalul lunii august. Am toata aprecierea pentru acei membri ai ALDE care…

- O noua criza economica se prefigureaza la orizont la o distanța de 10 ani fata de precedenta și alți 10 ani fata de penultima, sustine deputatul independent Remus Borza, fost consilier pe probleme economice al premierului Viorica Dancila."Din pacate, nu invațam nimic din greșelile trecutului,…

- Transporturile, energia si mediul sunt cele 3 portofolii de care Romania este interesata in noua componenta a Comisiei Europene, i-a transmis premierul viitoarei sefe a Comisiei, la intalnirea de la Bruxelles.