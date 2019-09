Oferta investiţională a României, promovată în Italia Companii italiene din sectoarele utilaje pentru construcții, infrastructura și turism, agricultura, producție de vinuri biologice și sectorul alimentar și-au manifestat interesul de a explora posibilitațile investitionale si de afaceri prezentate de Romania in cadrul targului multisectorial “Fiera del Levante” din Bari. Romania a fost prezenta la eveniment cu un stand national in perioada 19-20 septembrie 2019. Reprezentantii comunitatii italiene de business prezenti la seminarul ”Country Presentation Romania” au avut ocazia de a afla informații specifice sau sectoriale de la oficiali ai Consulatului… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

