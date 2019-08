Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea LOCURI de MUNCA in Alba: 426 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. Oferta completa AJOFM AJOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 30 iulie 2019, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In județ sunt disponibile, in total,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt disponibile 26.334 locuri de munca. La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: lucrator comercial (1.613), ucenic…

- Prin intermediul rețelei EURES, un numar important de angajatori de la nivel european ofera un numar de 565 de locuri de munca, in perioada urmatoare, locuri valabile și pentru cetațenii romani care sunt calificați și intrunesc condițiile de angajare. In Austria se pun la dispoziție peste 30 de posturi.…

- In perioadele din an in care se inregistreaza temperaturi extreme, fie in timpul verii, fie in timpul iernii, angajatorii sunt obligați sa ia masuri pentru protecția salariaților proprii, prevede legislația sanatații și securitații in munca (SSM), scrie avocatnet.ro. Cei care neglijeaza condițiile de…

- LOCURI DE MUNCA… Aviz vasluienilor care vor sa faca un ban cinstit vara aceasta si, totodata, sa se bucure de mare si de plaja. Complexul Poienita din Costinesti vine in intampinarea acestora cu o super oferta: locuri de munca sezoniere, cazare, trei mese pe zi si salarii incepand de la 2000 de lei…

- Angajatorii din mediul privat ofera in aceasta perioada 198 de locuri de munca. Oferta este disponibila prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de munca (AJOFM) Salaj, joburile se adreseaza persoanelor cu studii medii si minimim opt sau zece clase. Se fac angajari in mai multe domenii…

- Accident cumplit pe Autostrada Bucuresti Pitesti in jurul kilometrului 23. Un microbuz care transporta 14 oameni de la locul de munca din Capitala s-a ciocnit cu o duba, o femeie a murit si alți sase oameni au fost raniti. Trei dintre ei sunt in stare grava. Soțul femeii care a murit se afla și el in…

- Liderul sindicatului din cadrul fabricii Astra Rail Arad, Ionel Rusu, a declarat, marti ca la discutiile avute pe parcursul zilei de luni cu reprezentantii patronatului, acestia au avertizat ca daca nu se reia lucrul in cel mai scurt timp, se are in vedere inclusiv inchiderea unitatii de productie."Ultima…