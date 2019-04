Stiri pe aceeasi tema

- Viața sentimentala a Mariei Ilioiu este una foarte spectaculoasa. Ajunsa pe Insula Iubirii, roșcata a devenit peste noapte una dintre cele mai dorite femei din Romania, insa acest lucru nu pare sa-i aduca fericirea neaparat.

- Hannelore de la „Insula Iubirii” a facut primele declarații, dupa ce s-a spus ca formeaza din nou un cuplu cu Bogdan, cel de care a divorțat anul trecut, dupa doar cateva luni de casnicie. Dupa ce fostul soț a marturisit c nu exista nicio cale de impacare intre ei, blonda a marturisit ca s-a vazut cu…

- Intax Trading este o companie infiintata in anul 2002, fiind specializata in comercializarea echipamentelor de ventilatie, climatizare si tratare a aerului, in principal pentru aplicatii comerciale si industriale. Compania este in momentul de fata distribuitor autorizat in Romania pentru branduri…

- Compania spaniola Cikautxo, care deține o fabrica la Campia Turzii, imprumuta 26 milioane de euro de la Banca Europeana pentru Investiții (BEI), fonduri ce vor fi folosite pentru dezvoltarea unor noi... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Bananele cu mesaje distribuite de Meghan Markle prostituatelor din Bristol au fost considerate jignitoare de una dintre femeile care au primit un asemenea text de la ducesa de Sussex. Meghan a scris cu markerul pe coaja bananelor mesaje precum "Ești curajoasa" și "Ești puternica" inainte de a le imparți…

- Piata de electrice din Romania este o piata dinamica, pe care activeaza multe companii, insa, la o privire mai atenta, poti identifica business-urile solide cu care merita sa incepi parteneriate. Cum poti face asta si care sunt reperele pe care trebuie sa ti le iei atunci cand vrei sa identifici…

- Noua legislatie europeana privind protectia consumatorului Mai multi reprezentanti ai Organizatiei Europene pentru Consumatori se afla astazi si mâine în România, pentru o vizita de lucru. Ei urmeaza sa ofere detalii si precizari privind noua legislatie europeana privind…

- Razvan de la “Insula Iubirii” a postat un nou mesaj pe contul de socializare, in care nu a ezitat sa jigneasca femeile. Reacția fostului iubit al lui Cati a venit dupa ce a aflat de cazul romancei care a inselat un italian in varsta de 73 de ani, de la care si-a insusit suma de 780.000 de euro. "O…