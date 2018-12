Ofera cadouri corporate pentru a consolida afacerea in directia corecta In perioada Craciunului, schimbul de cadouri joaca un rol esential al celebrarii, deoarece aceste daruri reprezinta dragostea, caldura si bucuria. Astfel, Craciunul este cel mai bun moment pentru a prezenta cadouri corporate angajatilor, partenerilor, sefilor, clientilor, colaboratorilor.



Fara indoiala, aceste cosuri cadou reprezinta o dovada de recunostinta si urarile tale calde de bine fata de acestia. Dar, pe masura ce sezonul de sarbatori se apropie, devine din ce in ce mai greu sa gasesti timp pentru a cumpara cadouri la un pret accesibil inainte de Craciun.



Incearca in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „PSD legifereaza foarte, foarte prost. Nu e o afirmație pe care o fac fiindca nu-mi place PSD-ul. Am cerut cateva date pentru a vedea totuși care e calitatea legilor care se voteaza de aceasta majoritatea controlata de PSD. In 30 și ceva de situații m-am adresat CCR pentru ca am considerat…

- Aproximativ 200 de angajati ai Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati si un numar similar de vamesi de la Directia Regionala Vamala Galati au intrerupt astazi activitatea.

- Pe 1 Decembrie, Brasovul va intra in atmosfera sarbatorilor de iarna, urmand ca inca de dimineata sa se deschida Targul de Craciun, iar de la ora 17.30 sa aiba loc si aprinderea iluminatului de sarbatoare.

- Vlad Diaconu a activat in ultimii zece ani in proiecte majore precum Miniprix, FashionDays.ro , Elefant.ro , iStyle.ro sau BestValue. Recent, el a pornit un nou proiect de consultanta, theStartups.eu . Ce isi propune acesta, prin ce incearca sa...

- Compania aeriana Wizz Air va taxa de la 1 noiembrie 2018 trollerele care sunt duse în cabina. Astfel, de la 1 noiembrie va fi taxat cu 7 euro (38 lei) pasagerii care calatoresc cu un troller, a anuntat compania. Acum, pasagerii pot lua la bord…

- Trotinetele electrice introduse in aceasta vara in orasele din Spania au revolutionat mobilitatea urbana, exasperand in acelasi timp pietonii si conducatorii auto, relateaza vineri AFP. Pe strazile din Madrid, cele cateva sute de trotinete puse la dispozitie rezidentilor de compania Lime - la care sunt…

- Piata premium, atat din Vestul tarii, cat si din capitala devine una tot mai accesata de clientii care sunt atenti la calitate si la noutate. In contextul cresterii economice a sectorului imobiliar, Tempini Romania se extinde. In Timisoara, showroom-ul de pe Calea Aradului 115 se transforma intr-un…

- Compania spatiala americana SpaceX a anuntat joi ca a semnat cu primul sau client, a carui identitate urmeaza sa fie dezvaluita în urmatoarele zile, pentru o calatorie în jurul Lunii la bordul viitoarei sale rachete de mari dimensiuni, BFR, relateaza