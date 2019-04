“Ofer 500 000 de euro pe Poli!”

Horia Sabo a pierdut definitiv sansa de a reveni in fruntea Politehnicii Iasi printr-o ordonanta presedintiala. Ieri, Tribunalul Iasi a respins cererea directorului general al clubului de a fi repus imediat in drepturi. La fel procedase initial Judecatoria Iasi. "Este o decizie la care ma asteptam. Dintr-o statistica am aflat ca doar 5- dintre cererile de emitere de ordonante presedintiale sunt admise de prima instanta si doar 3- dupa apeluri. A trebuit sa fac i (...)