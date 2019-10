Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american Mike Pence va pleca spre Turcia "in urmatoarele 24 de ore", in speranta de a negocia o incetare a focului intre fortele turce si kurde in nord-estul Siriei, a declarat marti un inalt responsabil american, citat de AFP. "Obiectivul nostru numarul unu este de a ne folosi diplomatia…

- Presedintele american Donald Trump a semnat luni decretul prin care Statele Unite impun sanctiuni tintite impotriva a trei ministri turci, in scopul de a convinge Turcia sa puna capat „imediat” ofensivei din nord-estul Siriei impotriva militiilor kurde, aliate ale trupelor americane in lupte cu organizatia…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut luni, in cadrul unei convorbiri telefonice, omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa ''puna capat invaziei'' in Siria si sa declare ''incetarea focului imediat'', a declarat vicepresedintele Mike Pence, relateaza AFP. "Statele…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut luni omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa „puna capat invaziei” din Siria și sa decreteze „o încetare imediata a focului”, a anunțat vicepreședintele american, Mike Pence, potrivit Le Figaro și Reuters. În…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a respins sambata o oferta a presedintelui american Donald Trump de a media intre Ankara si fortele kurde Unitatile de protectie a poporului (YPG) pentru a pune capat incursiunii Turciei in Siria, potrivit transcrierii unui interviu acordat Deutsche Welle,…

- Statele Unite exercita tot mai multe presiuni asupra Turciei pentru a pune capat ofensivei militare din nordul Siriei, o zona controlata de kurzi, transmite BBC. Mai mulți oficiali americani amenința Ankara ca va suferi „consecințe grave”, in timp ce președintele Donald Trump susține ca ar vrea sa negocieze…

- Ofensiva Turciei impotriva fortelor kurde din Siria nu a artins ”in acest stadiu”, considera Washingtonul, linia rosie trasata de catre Donald Trump, care a evocat pentru prima oara o mediere americana si si-a insarcinat diplomatii sa aranjeze un armistitiu, relateaza AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP.''In aceasta dimineata,…