- UPDATE, 11 octombrie – Ofensiva Turciei impotriva fortelor kurde in Siria nu a incalcat linia rosie trasata de Donald Trump, care a amenintat Ankara cu sanctiuni economice in caz de comportament disproportionat sau ”inuman”, a afirmat joi un inalt resonsabil american, relateaza AFP. Intrebat despre…

- Statele Unite nu au dat unda verde Turciei sa invadeze Siria, a declarat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, transmite Reuters. Seful diplomatiei americane a adaugat insa ca Ankara are "preocupari legitime de securitate" si ca presedintele Donald Trump a luat decizia de a-i…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP.''In aceasta dimineata,…

- Militari turci au inceput sa intre pe teritoriul Siriei, inaintea unei eventuale ofensive antikurde anuntata de Administratia Recep Tayyip Erdogan, afirma surse citate de agentia de presa Bloomberg. Grupuri mici de militari turci au intrat miercuri dimineata in nord-estul Siriei, a declarat…

- Luni, presedintele american Donald Trump a luat decizia de a retrage cei aproximativ 1.000 de soldati americani din nordul Siriei, atragand numeroase critici potrivit carora „si-a injughiat pe la spate aliatii kurzi din „Unitațile de Aparare a Poporului (YPG)”. Ca urmare a criticilor, tot luni, Donald…

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…