In ultimele zile, tensiunea a crescut la un nivel superior la frontiera intre Turcia si Siria. Amenintand sa lanseze o operatiune militara impotriva unei militii kurde siriene, Ankara a comasat intariri si a trimis vehicule blindate in acest sector. 'Proclamam stare de mobilizare generala timp de trei zile in nord-estul Siriei', a anuntat administratia semiautonoma kurda intr-un comunicat.

'Cerem tuturor componentelor poporului nostru sa mearga spre zona de frontiera pentru a asigura rezistenta in acest moment istoric delicat', potrivit textului. Aratand cu degetul spre SUA, marele lor…