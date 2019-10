Ofensiva turcă încalcă dreptul internaţional, acuză Berlinul Ofensiva turca in nordul Siriei incalca dreptul international, a afirmat duminica ministrul german de externe, Heiko Maas, citat de AFP.



"Nu consideram ca un atac impotriva unitatilor kurde sau unei militii kurde este legitim din punctul de vedere al dreptului international", a declarat Heiko Maas la postul de televiziune ZDF.



"Daca nu exista o baza legala pentru o astfel de invazie, atunci nu poate fi in acord cu dreptul international", a subliniat seful diplomatiei de la Berlin.



Turcia a lansat la 9 octombrie o ofensiva in nord-estul Siriei contra unei militii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

