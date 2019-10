Ofensiva turcă în Siria. Trump: Ne-am făcut treaba, acum trebuie să mergem acasă "Este foarte greu sa infrangi niste forte care dispun de avioane, iar tu nu le ai. Sper sa se retraga", a declarat Trump, intr-un discurs la Washington, referindu-se la Turcia si la kurzii sirieni. Trump si-a aparat decizia de a retrage trupele americane de la granita Siriei cu Turcia. "Nu cred ca soldatii nostri ar trebui sa fie acolo pentru urmatorii 50 de ani, pazind o frontiera intre Turcia si Siria, cand nu ne putem proteja propriile frontiere acasa", a apreciat presedintele american, intr-o referire la granita SUA cu Mexicul. "Am distrus ISIS, l-am invins" "Am distrus ISIS, l-am invins" "Am distrus… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

