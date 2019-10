Stiri pe aceeasi tema

- SUA nu "au constatat in acest stadiu o evadare majora" a detinutilor din gruparea jihadista Statul Islamic (SI) aflati sub controlul fortelor kurde in Siria in pofida ofensivei in curs in Turcia, a declarat marti un inalt responsabil american, relateaza AFP. Responsabilul citat a dat asigurari in fata…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a autorizat luni impunerea de sancțiuni împotriva liderilor de la Ankara, reintroducerea tarifelor vamale pentru oțelul turc și renunțarea la ideea încheierii unui acord comercial cu Ankara, ca raspuns la ofensiva Turciei din Siria, scrie Mediafax,…

- Folosirea armatei americane pentru oprirea ofensivei turce impotriva luptatorilor kurzi care sunt aliati ai SUA nu a fost niciodata o optiune, au declarat oficiali din domeniul apararii, iar Trump a cerut duminica Pentagonului sa inceapa o retragere ”deliberata” a tuturor trupelor americane din nordul…

- Emmanuel Macron a discutat vineri seara, prin telefon, cu presedintele american, Donald Trump, pe tema incursiunii militare turce in nord-estul Siriei. Franta si Statele Unite au preocupari comune referitoare la actiunile militare ale Turciei, a subliniat Palatul Elysee. Emmanuel Macron "a evidentiat…

- "Nu i-am abandonat pe kurzi, trebuie sa fie clar acest lucru. Nimeni nu a aprobat aceasta operatiune a Turciei. Dimpotriva, noi ne-am opus la toate nivelurile", a declarat vineri seara secretarul american al Apararii, Mark Esper. Seful Pentagonului a discutat prin telefon cu ministrul turc al Apararii,…

- Statele Unite au somat, vineri seara, Turcia sa opreasca ofensiva militara din nordul Siriei, avertizand cu sanctiuni dure Administratia Recep Tayyip Erdogan, informeaza site-ul Politico.com si agentia Reuters, potrivit Mediafax."Nu i-am abandonat pe kurzi, trebuie sa fie clar acest lucru.…

- Statele Unite nu au dat unda verde Turciei sa invadeze Siria, a declarat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, transmite Reuters. Seful diplomatiei americane a adaugat insa ca Ankara are "preocupari legitime de securitate" si ca presedintele Donald Trump a luat decizia de a-i…