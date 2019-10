SUA nu "au constatat in acest stadiu o evadare majora" a detinutilor din gruparea jihadista Statul Islamic (SI) aflati sub controlul fortelor kurde in Siria in pofida ofensivei in curs in Turcia, a declarat marti un inalt responsabil american, relateaza AFP. Responsabilul citat a dat asigurari in fata jurnalistilor ca singurul "incident notabil" este legat de circa o suta de stramutati, in mare parte sotii sau copii ai jihadistilor, care au disparut dupa lansarea ofensivei turce. Luni, ministrul american al apararii Mark Esper a estimat ca ofensiva militara turca impotriva unei militii kurde aliate…