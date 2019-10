"In urma initiativelor militare turce in nord-estul Siriei, ministrul afacerilor externe Luigi Di Maio a ordonat convocarea ambasadorului Turciei in Italia", anunta ministerul in comunicat, in care nu se precizeaza cand va trebui ambasadorul turc sa vina la minister.

"Reafirmand importanta de a inceta orice actiune unilaterala, Italia reitereaza ca singura cale posibila pentru o solutie durabila la criza siriana este reprezentata de procesul politic in curs sub egida Natiunilor Unite", conchide Ministerul italian de Externe.

Ofensiva Turciei a provocat un val de critici la nivel…