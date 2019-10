Stiri pe aceeasi tema

- Fortele democrate siriene (SDF) conduse de kurzi au anuntat sambata ca 23 de combatanti ai militiei au fost ucisi vineri in urma ofensivei fortelor turce in nordul Siriei, iar alti 37 au fost raniti, relateaza Reuters. Bilantul total al mortilor in randul SDF a ajuns la 45 de miercuri, cand a inceput…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a avertizat joi ca Turcia va riposta daca Statele Unite impun sancțiuni pentru incursiunea sa militara în nord-estul Siriei, ce îi vizeaza pe luptatorii kurzi susținuți de Washington, scrie Reuters.Ankara s-ar putea confrunta cu sancțiuni…

- Ambasadorul Turciei a fost convocat joi dupa-amiaza la Ministerul italian de Externe pentru a i se transmite o nota de protest fata de incursiunea militara turca in nordul Siriei, informeaza site-ul agentiei Reuters, anunța MEDIAFAX.Ministrul italian de Externe, Luigi Di Maio, a declarat ca…

- Franta, Regatul Unit si Germania au cerut convocarea Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre ofensiva turca in nordul Siriei, lansata miercuri, a anuntat ministrul francez al afacerilor europene Amelie de Montchalin, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Intr-o audiere in comisia pentru…

- Egiptul a cerut miercuri seara convocarea unei reuniuni de urgenta a Ligii Statelor Arabe pe tema ofensivei militare turce in nordul Siriei, a anuntat Ministerul de Externe de la Cairo, relateaza Reuters. ''Egiptul a condamnat in termenii cei mai fermi agresiunea turca pe teritoriul sirian'',…

- Turcia a spus ca operatiunea sa militara din nord-estul Siriei va fi limitata, a declarat Secretarul General al NATO Jens Stoltenberg, miercuri, adaugand ca este important ca regiunea sa nu fie destabilizata si mai mult, potrivit Reuters.

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a acuzat marti Statele Unite ca tergiverseaza crearea zonei de securitate planificate in nord-estul Siriei, relateaza dpa si Reuters. "Exista patrule comune, dar dincolo de acestea sunt doar masuri cosmetice", a declarat seful diplomatiei turce la Ankara.…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca in cazul neinstituirii unei zone de securitate in nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, transmite Reuters.