Ofensiva turcă în Siria: Forţele kurde îi cer Washingtonului să-şi asume ''responsabilitatea morală'' Fortele kurde din Siria au cerut sambata Washingtonului sa-si "asume responsabilitatea morala" si "sa-si respecte promisiunile", SUA fiind acuzate ca si-au abandonat aliatii, vizati de o ofensiva a Turciei, relateaza AFP. Ankara a lansat miercuri o ofensiva in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, la doua zile dupa ce SUA au retras trupele americane desfasurate in anumite sectoare din apropierea frontierei cu Turcia. "Ii invitam pe aliatii nostri sa-si asume responsabilitatea morala si sa-si respecte promisiunile", se mentioneaza intr-un comunicat citit in cadrul unei conferinte de presa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

