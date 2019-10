Stiri pe aceeasi tema

- Franta, Regatul Unit si Germania au cerut convocarea Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre ofensiva turca in nordul Siriei, lansata miercuri, a anuntat ministrul francez al afacerilor europene Amelie de Montchalin, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Intr-o audiere in comisia pentru…

- Operatiunea militara a Turciei din nord-estul Siriei trebuie sa fie limitata, a declarat Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, miercuri, adaugand ca este important ca zona sa nu fie si mai mult destabilizata, potrivit Reuters.

Senatul SUA va sanctiona Turcia si chiar va suspenda tara din NATO daca aceasta tara va invada nord-estul Siriei si va ataca fortele kurde, a declarat luni senatorul Lindsey Graham, relateaza dpa, potrivit AGERPRES.

- SUA nu sustin ofensiva pe care Turcia intentioneaza sa o desfasoare in nordul Siriei si armata americana nu o va sprijini in vreun fel, a anuntat luni Pentagonul, potrivit Reuters si AFP. ''Departamentul Apararii i-a spus clar Turciei - asa cum a facut si presedintele - ca nu sustinem o operatiune…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni decizia administratiei sale de a retrage trupele SUA din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sprijinul fortelor kurde care lupta contra gruparii Statul Islamic (SI), transmit AFP, Reuters si dpa. ''Kurzii au luptat…

- Turcia va pune in aplicare o operatiune militara pregatita de mult timp, pentru crearea unei ”zone sigure” in nordul Siriei, iar fortele americane nu o vor sustine si nu se vor implica in aceasta, a declarat duminica secretarul pentru presa al Casei Albe, transmite Reuters.