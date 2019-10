Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a lansat miercuri o ofensiva militara in nordul Siriei, la numai cateva zile dupa retragerea trupelor americane din zona, relateaza agentiile internationale de presa. Aviatia si artileria au lovit pozitii ale militiilor kurde YPG din jurul orasului de frontiera Ras al-Ain, scrie Agerpres.…

- ''SDF (Fortele democratice siriene) si-au oprit operatiunile anti-SI pentru ca este imposibil sa desfasori vreo operatiune in timp ce esti amenintat de o mare armata chiar la frontiera nordica'', a afirmat sursa kurda. O oficialitate americana a afirmat, sub rezerva anonimatului, ca suspendarea…

- Militari turci si americani au efectuat marti a doua misiune de patrulare comuna terestra in nord-estul Siriei, intr-un sector unde ar trebui sa fie instituita o 'zona de securitate', in virtutea unui acord incheiat intre Ankara si Washington, potrivit France Presse, potrivit Agerpres.Ministerul…

- 'Este clar pentru noi ca Iranul poarta responsabilitatea acestui atac. Nu exista alta explicatie plauzibila', au declarat cei trei lideri europeni intr-un comunicat comun dat publicitatii la incheierea unei intrevederi desfasurate la New York, in marja reuniunii Adunarii Generale a Natiunilor Unite.…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a acuzat marti Statele Unite ca tergiverseaza crearea zonei de securitate planificate in nord-estul Siriei, relateaza dpa si Reuters. "Exista patrule comune, dar dincolo de acestea sunt doar masuri cosmetice", a declarat seful diplomatiei turce la Ankara.…

- Livrarea S-400 din Rusia a inceput luna aceasta, in ciuda protestelor Statelor Unite, care considera ca echipamentele rusesti nu sunt compatibile cu cele ale NATO, alianta din care face parte si Turcia. Saptamana trecuta, SUA au exclus Turcia din programul avioanelor "invizibile" F-35, apreciind…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, in cazul neinstituirii unei zone de securitate in nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, transmite Reuters. Turcia se afla in discutii cu SUA…