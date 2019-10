Ofensiva turcă în nordul Siriei. NATO, ONU, Comisia Europeană, dar și câteva state au reacționat Uniunea Europeana, NATO, Organizatia Natiunilor Unite si unele tari, precum Franta, Regatul Unit si Germania, au reactionat la ofensiva militara pe care Turcia a lansat-o miercuri in nordul Siriei, la numai cateva zile dupa retragerea trupelor americane din zona, scrie Agerpres. Comisia Europeana Comisia Europeana Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a cerut retinere si incetarea operatiunii militare si a avertizat ca nicio finantare europeana nu va fi acordata "pentru o zona de securitate", informeaza AFP si dpa. "Turcia trebuie sa inceteze operatiunea militara in curs. Ea nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

