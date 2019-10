Stiri pe aceeasi tema

- Fortele democrate siriene (SDF) conduse de kurzi au anuntat sambata ca 23 de combatanti ai militiei au fost ucisi vineri in urma ofensivei fortelor turce in nordul Siriei, iar alti 37 au fost raniti, relateaza Reuters. Bilantul total al mortilor in randul SDF a ajuns la 45 de miercuri, cand a inceput…

- Pakistanul a devenit vineri una dintre rarele tari care si-au exprimat sprijinul fata de Turcia pentru ofensiva acestei tari impotriva fortelor kurde din Siria, in contextul in care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan este asteptat la Islamabad luna aceasta, informeaza sambata AFP. Premierul pakistanez…

- Uniunea Europeana, NATO, Organizatia Natiunilor Unite si unele tari, precum Franta, Regatul Unit si Germania, au reactionat la ofensiva militara pe care Turcia a lansat-o miercuri in nordul Siriei, la numai c

- Franta, Regatul Unit si Germania au cerut convocarea Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre ofensiva turca in nordul Siriei, lansata miercuri, a anuntat ministrul francez al afacerilor europene Amelie de Montchalin, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Intr-o audiere in comisia pentru…

- Turcia a spus ca operatiunea sa militara din nord-estul Siriei va fi limitata, a declarat Secretarul General al NATO Jens Stoltenberg, miercuri, adaugand ca este important ca regiunea sa nu fie destabilizata si mai mult, potrivit Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni decizia administratiei sale de a retrage trupele SUA din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sprijinul fortelor kurde care lupta contra gruparii Statul Islamic (SI), transmit AFP, Reuters si dpa. ''Kurzii au luptat…