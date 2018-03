Stiri pe aceeasi tema

- Delia revine cu un nou single care se numește “Du-te-ma”. Piesa a fost compusa integral de artista și produsa de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla’s Dreams, dar și single-ul anterior al Deliei “Fata lu’ tata”. “Intr-o lume perfecta, femeile au senzația ca trebuie sa se incadreze…

- Celebrul artist si producator lanseaza primul single din 2018 sub egida proiectului solo. O piesa ce vorbeste despre dezamagirea in dragoste, “Un gram” este primul single extras de pe viitorul album al artistului – “18”, al carui nume este inspirat de ziua de nastere a acestuia. 2018 se anunta a fi…

- Manuel Riva, DJ-ul și producatorul de muzica electronica pe care trebuie sa-l cunoști dupa hit-ul „Mhm Mhm” cu care a și urcat in Billboard Top 20 lanseaza un nou single in colaborare cu Alexandra Stan, „Miami”. Desi este in industria muzicala de foarte multi ani, facand parte din proiecte de succes,…

- Renault va lansa in 2022 servicii de mobilitate care au la baza autovehicule electrice, iar apoi electrice si autonome. Primele teste vor incepe in Paris la jumatatea lui 2018, cu cateva masini Renault Zoe Z.E., iar din 2022 serviciul va depasi stadiul de proiect pilot si va fi disponibil publicului.…

- Madalina Cernat, artista cunoscuta pentru participarea la mai multe festivaluri nationale si internationale, lanseaza single-ul si videoclipul „Fara control”. „Fara control” este o piesa speciala, dedicata tuturor indragostitilor. Videoclipul prezinta o frumoasa poveste de dragoste, a doi tineri ce…

- 'Vom propune un nou SUV compact bazat pe platforma Dacia Duster, de aceeasi talie dar pozitionat diferit', a explicat Bruno Ancelin, vice-presedinte Renault responsabil de planificare produs. Acest Duster 'premium' ar urma sa fie mai rafinat si putin mai scump, urmand a fi dezvaluit la salonul auto…

- Robert Botezan, artistul cu o voce care te doboara, in sensul bun, de la prima ascultare, a asteptat nerabdator clipa ‘botezului’, si anume lansarea single-ului de debut – „Tu nu, eu da”. Munca multa, constanta, este rasplatita. Robert Botezan – tanarul finalist de la Vocea Romaniei marcheaza in prima…

- Dupa piese cantate in spaniola si engleza, a venit momentul ca AMME sa lanseze prima ei piesa in limba romana – “Vis strain”. Noua piesa a artistei este compusa de Mellina in studioul de la Tralala School. “Piesa “Vis strain” este piesa sufletului meu, primul meu single in limba romana, este produsa…

- Vozniuc lanseaza prima piesa din cariera: „ANONIMA”, alaturi de Viorel Grecu. Muzica si textul au fost scrise de Dan Vozniuc si Viorel Grecu, iar clipul, o poezie vizuala, a fost redat in imagini de Dumitru Dall’aqua Rosca. Filmarile au durat aproape 4 zile, timp in care actorii Cristian Perepeliuc…

- Dupa hitul „Uit de tine”, care a adunat peste 17 milioane de vizualizari pe YouTube si s-a clasat in topul chart-urilor muzicale mai multe saptamani la rand, MIRA lanseaza un nou single, „Vina”. O coproductie Cat Music si Global Records, „Vina” este compusa de artista, impreuna cu Theea Miculescu, Madalin…

- Filmul "120 battements par minute" a castigat sase trofee, impunandu-se inclusiv la categoria "cel mai bun film", la gala de decernare a premiilor Cesar, organizata vineri seara la Paris. Anul trecut, premiul Cesar pentru cel mai bun film i-a revenit productiei "Elle", de Paul...

- Love is sweet … de la aceasta idee au plecat Cheat Codes si Kiiara in momentul in care au lucrat pentru “Put Me Back Together“. Piesa e un slow dance, o poveste despre acele relatii care reusesc sa ne puna pe linia de plutire. Nu e neaparat despre un iubit/o iubita, e si despre un... View Article

- Actrita Laura Smet, una dintre fiicele rockerului Johnny Hallyday, decedat pe 5 decembrie 2017, va fi prezenta la gala de decernare a premiilor Cesar si va inmana un trofeu in cadrul acestei ceremonii, care va avea loc vineri seara la Paris, informeaza tabloidele franceze. Vineri dimineata, jurnalistii…

- Dupa lansarea piesei “Savior” luna aceasta, Iggy i-a pus pe fanii de pe Instagram pe ganduri cu privire la urmatorul videoclip. Videoclipul va aparea pe YouTube sambata, așa cum susține artista in descrierea postarii de pe Instagram. Clipul are puternice influențe religioase și este filmat in tema cu…

- Orasul polonez Wroclaw a fost declarat cea mai buna destinatie turistica a anului 2018 in cadrul competitiei „Cea mai buna destinatie din Europa" care promoveaza cultura si turismul. Wroclaw a invins orase precum Atena, Amsterdam sau Paris in competitia care s-a desfasurat online, obtinand voturi din…

- Dupa un 2017 plin cu milioane de vizualizari pentru single-uri precum “La capatul lumii” & “Nu poti sa ma uiti”, dar si cu emotii, datorita unor lansari precum “Iti promit” – piesa dedicata lui David, fiul artistei de doar 3 ani, Amna lanseaza astazi un nou single – “Ma descurc si singura”. Compusa…

- De la Moscova la Paris, Europa a fost cuprinsa duminica de un val rece siberian care se extinde treptat pe continent si care a facut deja cel putin noua victime - in Franta, Polonia si Lituania. In Bulgaria a fost instituit cod rosu si portocaliu pentru caderi de precipitatii sub forma de ninsoare si…

- Filmarile au avut loc inainte ca uraganul Irma sa loveasca Miami. Irisha lanseaza cea de-a doua piesa din cariera sa: „You Lose”. Single-ul, compus de Irina Rimes si Vanotek, este insotit si de un videoclip hot filmat in Miami si regizat de Alex Ceausu. „Muzica e cea mai mare pasiune a mea si de aceea,…

- Desi se apropie primavara calendaristica, noul episod de ninsori, viscol si ger, cunoscut sub numele de „Moscova – Paris” sau „Bestia din Est” se va extinde pe intreg continentul european. La Roma a nins pentru prima data din 2012, iar scolile si Colosseum ( cea mai vizitata atractie turistica a Italiei)…

- Europa a fost cuprinsa duminica de un val rece siberian care se extinde treptat pe continent si care a facut deja cel putin trei victime, una in Franta si doua in Polonia. Temperaturi de...

- The Kryptonite Sparks au ales sa ne umple weekend-ul de energie pozitiva și vibe-uri bune cu o noua piesa, lansata vineri. Baieții de la The Kryptonite Sparks vor incepe un turneu prin țara pe 22 februarie, ei ajungand prin 11 orașe cu noile piese, dar și cu cele deja consacrate precum “Și golanii beau…

- [insert talking emoji] Intr-o conversatie este nevoie de cel putin 2 Interlocutori. Se ia primul interlocutor, The Kryptonite Sparks, care marcheaza ingenios partea lor prin noul single. Acum urmeaza partea celui de-al doilea interlocutor – publicul, care este provocat la dialog prin muzica. Make Love…

- Dupa ce au cucerit topurile internationale cu albumul Evolve, cu peste 4 milioane de streamuri si 1.3 milioane de copii vandute, Imagine Dragons lanseaza astazi piesa “Next To Me” impreuna cu KIDinaKORNER / Interscope Records. Piesa a fost produsa de catre Alex da Kid si este primul release de la ultimul…

- Mesajul Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, transmis participantilor la conferinta-dezbatere "170 de ani de la Revolutia franceza din 1848, inspiratoare a Revolutiilor din Tarile Romane" Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis joi, 22 februarie a.c., un mesaj cu ocazia conferintei-dezbatere…

- Uniunea Europeana ar trebui sa majoreze taxele pe combustibilii fosili pentru a putea sa isi atinga obiectivele in domeniul combaterii incalzirii climei si totodata pentru a acoperi golul bugetar provocat de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, au apreciat mai multi fosti oficiali europeni intr-o…

- Aris (Larisa Ciortan), solista cunoscuta pentru colaborarea cu Vescan la hitul „Te intorci acasa....”, dar si pentru mai multe colaborari de pe albumul lui F. Charm, lanseaza single-ul „S.O.S.”. Piesa este compusa de ea, impreuna cu F. Charm, Cally Roda, Roland Kiss si Narayan si beneficiaza si de un…

- Piesa 'Non mi avete fatto niente' a lui Ermal Meta si Fabrizio Moro, despre atentatele din Europa si restul lumii si reactia celor care isi duc viata mai departe, a castigat sambata noapte cea de-a 68-a editie a Festivalului cantecului italian Sanremo si va reprezenta Italia la Concursul Eurovision…

- MARSHMELLO – 2 MILIARDE STREAM-URI & 2 X CERTIFICARI CU PLATINA! ANNE-MARIE – 5 MILIARDE STREAM-URI & 12 MILIOANE DE INREGISTRARI VANDUTE IN TOATA LUMEA! Artista nominalizata la Brit Awards si unul dintre cei mai cunoscuti producatori de muzica electronica sunt incantati sa anunte detaliile celei mai…

- Trupa Maroon 5 premiata de trei ori la Grammy, lanseaza videoclipul oficial pentru noul single, “Wait”. Acesta este semnat de David Meyers, regizorul care a colaborat cu nume mari ca Kendrick Lamar, Katy Perry si Justin Timberlake. La finalul lunii octombrie a anului 2017, Maroon 5 a lansat single-ul…

- Britney Spears a anuntat un nou concert la Londra in cadrul turneului ei "Piece of Me", precum si spectacole la Birmingham si Blackpool, relateaza vineri Press Association. Cantareata a anuntat, de asemenea, ca va sustine un concert si la Paris in urma cererii uriase de bilete, precizand ca Pitbull…

- Devenit cunoscut datorita hit-ului “One day”, Asaf Avidan revine cu albumul “The study on falling”, pe care l-a lansat in noiembrie 2017. Piesa “Sweet Babylon” impreuna cu 10 alte piese formeaza albumul. In decursul a patru minunte, “Sweet Babylon” ne poarta intr-o lume subacvatica, iar versurile și…

- Erdogan, asteptat luni intr-o vizita in Italia, a subliniat in interviu ca UE trebuie "sa-si tina promisiunile facute" Turciei, reprosandu-i ca "blocheaza accesul la negocieri si lasa sa se inteleaga ca lipsa progresului din negocieri tine de Turcia". "Nu este corect, la fel ca faptul ca unele tari…

- Cantareata ar fi trebuit sa sustina concerte duminica si joi la O2 Arena din Londra, in cadrul Joanne World Tour. Restul concertelor anulate sunt in Manchester, Zurich, Koln, Stockholm, Copenhaga, Berlin si alte doua show-uri in Paris. Lady Gaga a mai anulat o serie de concerte europene in septembrie…

- Includerea Poloniei in turneul pe care secretarul de stat american Rex Tillerson il efectueaza saptamana aceasta in Europa este o consecinta a politicii pro-americane a Poloniei si a aprecierii de catre SUA a recentei ofensive politice poloneze in domeniile securitatii si diplomatiei internationale,…

- Divizati si slabiti, social-democratii germani decid duminica daca accepta principiul unei noi coalitii conduse de Angela Merkel pentru a depasi impasul post-electoral care a lasat Germania fara guvern timp de patru luni, comenteaza AFP. Europa se afla, de asemenea, in asteptare. Vineri, la Paris, cancelarul…

- Directia 5 lanseaza piesa “Cand sunt cu tine”, o poveste de dragoste cu zambete calde si sentimente pe care le ai atunci cand te trezesti dimineata alaturi de jumatatea ta. Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex…

- Syarela impreuna cu Dragos Badoi si Costel Enache lanseaza o noua piesa Entya. Piesa este compusa de Gabriel Cherlia impreuna cu cei trei artisti. Entya este o combinatie de muzica clubbing cu accente orientale, dar si traditionale. Syarela s-a facut cunoscuta prin hitul ei Inima te cheama, iar Dragos…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a atacat violent SUA luni in cadrul unei conferinte de presa in care a facut bilantul activitatii diplomatiei Rusiei pe anul trecut, acuzand Washingtonul ca refuza 'realitatea unei lumi multipolare', relateaza France Presse.'Din nefericire, colegii nostri…

- Odata cu prima zapada ce s-a pus peste multe orase din Romania, proiectul CandyShop ne surprinde cu un fulg de zapada muzical – “Iarna intre noi”. Single-ul “Iarna intre noi” este compus de catre membrii proiectului CandyShop. Vocea cu un ambitus care ii ofera posibilitati nelimitate, catchy, proaspata…

- Parasim un pic Europa și mergem pana in Africa, in Nigeria mai exact, la baieții de la Sauti Sol și Patoranking – cei care in momentul de fața au un succes enorm pe continentul african. Melanina e o substanța care da culoare pielii. Daca ai tenul mai inchis, ai mai multa melanina in corp, cei... View…

- In caz ca nu ai gustat inca suficient din noua Taylor Swift, artista tocmai a lansat videoclipul pentru piesa ”End Game” pe care o canta impreuna cu Ed Sheeran și rapper-ul Future. Single-ul este extras de pe albumul ”Reputation”, declarat cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017. O trupa…

- Castelul regelui Richard Inima de Leu, Chateau Gaillar, se afla la aproximativ 100 de km nord-vest de Paris. Cetatea a fost construita pentru apararea Ducatului Normandiei de Franța și a fost construit in...

- Anul incepe in forța pentru Dua Lipa. Dupa un 2017 de super-succes, cu piesa legendara “New Rules” care e și azi in topurile muzicale, Dua Lipa continua in același ton. Cantareața tocmai a anunțat ca lucreaza la cel de-al doilea album al sau și ca va lansa pe 12 ianuarie videoclipul pentru piesa “IDGAF”.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se întâlni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, într-un moment în care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana

- Lana del Rey se anunța un an plin. Artista va pleca in curand intr-un mare turneu european, așa cum le-a promis fanilor. Pe contul ei de Twitter, Lana del Rey anunța in octombrie ca dupa terminarea turneului american de promovare al noului album Lust for Life, concertele vor continua in Australia și…

- „Oamenii din generatia mea isi pot aminti atmosfera extraordinara de bucurie, de cheltuieli nebunesti, euforie ametitoare ce domnea in aceasta neobisnuita luna iunie (1914 - n. red.) la Paris. A fost ultima luna de placere pura de care s-a bucurat Europa, scutita de tragediile si spaimele ce aveau sa…