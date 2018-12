Oettinger: Parlamentul britanic ar putea vota n ianuarie n favoarea acordului privind Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, a declarat joi ca este o sansa ca Parlamentul britanic sa voteze in favoarea acordului de Brexit in luna ianuarie, argumentand ca nu exista suficienta sustinere pentru un al doilea referendum, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Uniunea Europeana este deschisa pentru clarificari suplimentare la acordul privind Brexit, insa nu vor mai fi negocieri de substanta asupra unor probleme precum solutia unei "plase de siguranta" (backstop) pentru Irlanda de Nord, a declarat joi comisarul european pentru Buget, Guenther Oettinger,…

- Parlamentul britanic tine marti o dezbatere de urgenta de trei ore asupra deciziei premierului Theresa May de a amana votul programat pentru marti asupra acordului de Brexit negociat cu UE, a declarat presedintele acestui for, John Bercow, in urma unei solicitari a Partidului Laburist de opozitie,…

- Partidul nord-irlandez care sustine in Parlamentul de la Londra guvernului premierului Theresa May va vota impotriva acordului de divort cu UE convenit de sefa guvernului cu Bruxellesul in votul-cheie de saptamana viitoare, a declarat marti seara unul dintre parlamentarii sai, relateaza Reuters, potrivit…

- Partidul nord-irlandez care sustine in Parlamentul de la Londra guvernului premierului Theresa May va vota impotriva acordului de divort cu UE convenit de sefa guvernului cu Bruxellesul in votul-cheie de saptamana viitoare, a declarat marti seara unul dintre parlamentarii sai, relateaza Reuters. Partidul…

- Boris Johnson, fostul ministru pentru Brexit al Marii Britanii, a declarat marti ca spera ca Parlamentul britanic sa respinga Acordul pentru Brexit negociat de premierul Theresa May si reprezentantii UE, relateaza Reuters

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- David Davis a afirmat vineri ca Parlamentul de la Londra va respinge acordul de iesire din Uniunea Europeana negociat de Theresa May si i-a cerut premierului britanic sa discute din nou cu Bruxellesul, relateaza Reuters.