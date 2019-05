Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a revizuit, marti, in scadere la 3,3% estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, in conditiile in care, in luna ianuarie, Executivul comunitar indica un avans al produsului intern brut de 3,8%. Comisia Europeana a publicat marti previziunile economice…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere la 3,1% estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, iar in paralel prognozeaza o majorare a ratei inflatiei si deficitului de cont curent, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara…

- ​Un oficial din esalonul de vârf al Casei Albe a declarat marți ca administratia Trump considera ca eforturile Braziliei de a promova reforme economice sunt pozitive și dorește sa ajute Brazilia sa intre în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD), unul dintre obiectivele…

- Cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au suspendat formal, marti, proiectul unei taxe europene asupra gigantilor mediului online (asa-numita 'taxa Gafa' - acronim de la Google, Amazon, Facebook, Apple), din cauza opozitiei a patru tari, transmite AFP. Ministrii finantelor…

- Incetinirea se confirma si este mai brutala decat se prognoza. Potrivit ultimelor previziuni ale Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), date publicitatii miercuri, 6 martie, cresterea produsului intern brut (PIB) planetar ar urma sa fie 3,3% in 2019 si 3,2% in 2020. Mult mai putin…

- Romania a primit sprijinul Frantei pentru aderarea la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), se arata intr-un comunicat al Ministerului Finantelor Publice remis, luni, AGERPRES. Institutia precizeaza, de asemenea, faptul ca o eventuala aderare la aceasta organizatie inseamna cresterea…

- Romania a primit sprijinul Frantei pentru aderarea la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), se arata intr-un comunicat al Ministerului Finantelor Publice, potrivit agerpres.ro.Citește și: Anuntul asteptat de toata lumea! Pe cine trimite PSD la prezidențiale – Liviu Dragnea,…

- Romania a primit sprijinul Frantei pentru aderarea la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), se arata intr-un comunicat al Ministerului Finantelor Publice remis, luni, AGERPRES. Institutia precizeaza, de asemenea, faptul ca o eventuala aderare la aceasta organizatie inseamna cresterea…