Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Rusa se pregateste pentru o agresiune militara la scara larga impotriva Ucrainei, nu numai de-a lungul liniei de contact (Donbas), ci de-a lungul intregii linii de frontiera ruso-ucrainene, a declarat vineri seful adjunct al Statului Major al armatei ucrainene, Aleksii Taran, intr-un interviu…

- Volodimir Zelenski, fost actor ales in aprilie in functia de presedinte al Ucrainei, a inregistrat joi un record tinand o conferinta de presa care a durat mai mult de noua ore, cea mai lunga din istorie, potrivit Agentiei nationale ucrainene de inregistrari in domeniu, scrie Agerpres dupa o relatare…

- Volodimir Zelenski, fost actor ales în aprilie președinte al Ucrainei, a doborât un record joi, cu o conferința de presa cu o durata de peste noua ore, cea mai lunga din istorie, potrivit Agenției naționale ucrainene a recordurilor, scrie AFP.La aproape dupa începutul conferinței…

- Noul guvern al Ucrainei a anulat un contract urias cu o companie americana pentru explorare si extragere de gaze si petrol in Marea Neagra. Totul urma sa aiba loc intr-o zona apropiata de platforma continentala a Romaniei. In proiect era asociata si o firma romaneasca.

- Rusia a conditionat orice schimb de prizonieri cu Ucraina de livrarea lui Volodimir Temah, fost sef militar separatist prorus, al carui nume a fost citat in ancheta referitoare la prabusirea zborului MH17 al companiei Malaysia Airlines, doborat de o racheta ruseasca in 2014 deasupra zonei de conflict…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la militarizarea Crimeii anexata din 2014 de Rusia, ceea ce a complicat situatia din regiunea Marii Negre, informeaza miercuri publicatia Ukrainska Pravda potrivit Agerpres. 'Suntem extrem de…

- Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat joi ca, impreuna cu Parchetul militar a retinut in portul ucrainean Izmail de la Marea Neagra un petrolier rusesc pentru presupusa sa implicare intr-un incident petrecut in noiembrie trecut la intrarea in stramtoarea Kerci (care face legatura dintre…

- Serviciul de securitate al Ucrainei - SBU a anuntat joi ca, impreuna cu Parchetul militar, a retinut in portul ucrainean Izmail de la Marea Neagra un petrolier rusesc pentru presupusa implicare intr-un incident petrecut in noiembrie trecut, la intrarea in stramtoarea Kerci,