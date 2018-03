Odangii si haimanale pe axa Bruxelles – Moscova

Stiri pe aceeasi tema

- "Am vorbit cu mai multi colegi si am convenit sa lucram la o lege, nu stiu daca e nevoie de o legislatie, la o lege care sa reglementeze sau sa dea posibilitatea statului roman sa sanctioneze aceste lucruri, pentru ca acesti oameni - gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria…

- Liderul PSD vrea sa stie exact ce ”efecte pozitive” pentru tara a adus fiecare sef de misiune diplomatica. Asta in timp ce o pura coincidenta face ca George Maior sa fie ambasadorul nostru in SUA. Afirmatiile facute de Maior la Comisia SRI, cu o saptamana inainte de Congres, l-au scos literalmente din…

- Stam excelent. PSD n-a fost in stare sa-i gaseasca un contracandidat lui Dragnea, iar in Romania nu s-a descoperit un concurent care sa-l bata pe Iohannis la urmatoarele alegeri prezidentiale. Simtindu-se in vana, imbatabilul amfibiu si vascos a preluat modelul sasului elocvent ca un Trabant. Mai ales…

- Inna a refuzat cetațenia mexicana. Artista noastra este la mare cautare in Mexic și petrece mult timp acolo, insa a spus „pas” cand i s-a oferit posibilitatea de a deveni cetațean al acelei țari. Inna a susținut aproape 800 de concerte in intreaga lume, pe scene din Japonia, Mexic, Chile, Statele Unite…

- Viorica Dancila a precizat, la Antena 3 ca, daca i s-ar propune, ar accepta sa fie nasa de cununie a liderului PSD. 'Sigur ca da. De ce as spune nu? (...) Nu neg faptul ca o cunosc pe domnisoara Tanase, o cunosc pe Irina, este un om deosebit, este o fata deosebita. (...) Aceste lucruri fac…

- Cateva zeci de persoane au venit inca de sambata dimineata in fata Salii Palatului, locul unde se desfasoara Congresul extraordinar al PSD, dar nu pentru a asista la reuniunea social-democratilor, ci pentru a protesta. Au venit cu bannere si pancarte si au scandat diverse mesaje. “Dragnea, nu uita,…

- "In documentul de lucru emis ieri de Comisia Europeana in ce priveste Raportul de tara pentru Romania constatam derapajele grave catre care Romania se indreapta sub actuala guvernare PSD-ALDE. Loviturile aduse luptei anti-coruptie si masurile care afecteaza independenta justitiei dau Romania puternic…

- Patru persoane au fost ranite usor, duminica, intr-un accident rutier care a avut loc in zona Calea Crangasi - bulevardul Constructorilor si in care au fost implicate doua autoturisme.Citește și: Mișcare cu impact MAJOR in PSD: linia dura a partidului primește intariri Citește și: Soferii…

- Presa apropiata lui Klaus Iohannis scrie ca domnul președinte se pregatește sa emigreze la Bruxelles, din 2019.Administrația prezidențiala nu s-a deranjat sa comfirme sau sa infirme informația, deci vom vedea ce este adevarat sau nu.Ceea ce pot eu spune este ca Romania are nevoie de un președinte care:sa…

- Intrevederile lui Frans Timmermans cu principalii actori politici de la Bucuresti a aratat preocuparea Bruxelles-ului referitoare la evolutia politica din Romania si raportarea politicienilor la sistemul judiciar. „Adevarul“ a stat de vorba cu mai multi specialisti pentru a explica principalele mesaje…

- Este doliu in lumea sportului din Romania. Un fost portar de legenda al Romaniei a murit. Claudiu Ionescu, portarul cu care Romania a cucerit bronzul olimpic la handbal in 1980, la Moscova, a murit la varsta de 58 de ani, din cauza unor probleme la inima, anunța handbalvolei.ro.Citeste si:…

- Diferenta de opinie dintre Bucuresti si Bruxelles a fost rezolvata prin vizita prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, in Romania, a declarat la RFI deputatul PSD Florin Iordache, seful comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, el adaugand ca "Eu n-am sesizat un discurs critic al…

- Consiliul pentru afaceri externe al Uniunii Europene își exprima regretul ca noua lege electorala din Republica Moldova nu include unele recomandari-cheie ale Comisiei de la Veneția, se arata într-un comunicat oficial de la Bruxelles. Consiliul a dat publicitații…

- Nota redacției: notele au fost date joi, la ora 11:00, in emisiunea ”Borza Analytica”. Iata notele pe care le-a dat deputatul independent Remus Borza politicienilor: Viorica Dancila - 9: ”Saptamana trecuta i-am dat 1 pentru ca s-a incapațanat sa-l mențina consilier pe Darius Valcov.…

- Premierul Viorica Dancila spune ca le-a solicitat presedintilor Consiliului European, Parlamentului European si Comisiei Europene, cu care s-a intalnit in acesta saptamana la Bruxelles, ca atunci cand vor informatii despre situatia din Romania sa le ia direct de la Guvern si sa o sune pe ea, pentru…

- Premierul Viorica Dancila a acordat un interviu jurnalistei Antena 3 Sabinei Iosub, la Bruxelles, unde a vorbit despre cele mai importante probleme ale momentului și relațiile Romaniei cu instituțiile europene.”La incheierea anului 2018 sper sa vorbim despre Romania ca membru al spațiului…

- 'Evident ca demolarea statului roman va merge mai departe sub conducerea domnilor Dragnea si Tariceanu. Exista o sansa, cei din PSD si ALDE sa se revolte si sa isi dea jos sefii care au confiscat decizia si indreapta aceste doua partide in afara legii. Cand spun demolarea statului roman cred ca…

- Locul Romaniei este clar in spatiul Schengen, a declarat miercuri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-o conferinta de presa comuna cu prim-ministrul Viorica Dancila. Juncker a subliniat ca, anul viitor, prin faptul ca va prelua presedintia Consiliului…

- "Pierderea a 150 milioane euro pentru spitalele regionale dovedește dezinteres total. Pe doua guverne PSD le-a durut fix in spate ca au promis spitale regionale și ca pot fi facute pe bani europeni.PSD trebuie sa lase orgoliul și sa faca urgent la Ministerul Sanatații un grup de specialiști, fara…

- Dupa ce a stat de vorba circa o ora, in jurul pranzului, cu ambasadorul Statelor Unite in Romania, al treilea om in stat a dat detalii despre agenda discutiilor de marti. Concret, seful PSD a sustinut ca in principal s-au avut in vedere aspecte ce tin de latura economica a Parteneriatului Strategic,…

- ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese nationale. Nicio tara nu poate fi independenta daca ea poate fi santajata prin mijloace financiare'', a spus Orban intr-o intalnire cu parlamentarii formatiunilor Fidesz si KDNP, desfasurata la Visegrad, in nordul Ungariei.Din…

- Grupurile de interese politice si economice externe conduse de miliardarul american George Soros ar dori sa vada un guvern ungar slab care poate fi santajat, a declarat miercuri seara premierul ungar Viktor Orban, citat de MTI. ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese…

- Presiunea progresistilor de la Bruxelles incepe sa dea roade si in Romania, Guvernul de la Bucuresti cedand teren in delicata problema a admiterii „fara numar” de migranti. Astfel ca, dupa ce Klaus Iohannis a tacut malc, spre deosebire de presedintii altor tari central-europene, atunci cand comisarii…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s a prabusit in Rusia, dupa ce s a prabusit in afara Moscovei, scrie AFP. Cursa regionala a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a parasit aeroportul din Moscova catre orasul din apropiere de Muntii Ural, potrivit Romania TV. Trei cetateni straini si trei copii…

- Begu a reusit un nou rezultat bun, la Cluj, gratie victoriei pe care a reusit-o duminica Romania calificandu-se la barajul pentru promovarea in Grupa Mondiala la Fed Cup. Irina a depasit-o pe Katherine Sebov, cea care a inlocuit-o pe Carol Zhao, in echipa Canadei. Infruntarea care a adus cel de-al treilea…

- BRAVO AI STIL ALL STARS: Cele 10 concurente sunt gata sa dea totul pentru a face o impresie buna juratilor si sa dovedeasca ca isi merita locul in cea mai tare competitie de fashion din Romania, "Bravo, ai stil! All Stars". Toate vor sa paseasca cu dreptul in aceasta noua saptamana, insa divergentele…

- Duminica se anunța un nou protest, în Piața Victoriei, din București, împotriva noului Executiv numit de PSD și condus de Viorica Dancila.Astfel, manifestanții sunt nemulțimiți de numirea noului Guvern, pe care l-au numit ”Guvernul Sluga 3.0 lui Dragnea””Zilele…

- Stiu cat de tare te poate scoate din minti gandul ca banii pe care ti-i ia statul ajung, in mare masura, in buzunarele hotilor care conduc Romania. Dar e ingrozitor cand, pe langa faptul ca esti spoliat, mai esti si umilit de niste decizii imbecile si de functionarii obraznici, cu pile la Partid.…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Cluade Juncker, a declarat miercuri, la Bruxelles, ca daca legile Justiției din Romania raman in forma actuala, primirea Romaniei in Schengen și ridicarea MCV se vor discuta in alți termeni.

- Noul tip de contract national aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1/2018 inlocuieste contractul de tip FIDIC aplicat pana acum la marile lucrari de infrastructura. Pentru a vedea diferentele dintre cele doua tipuri de contracte, ECONOMICA.NET i-a transmis intrebari avocatului si doctorului in drept…

- Liberalii asteapta sa vada daca ”slugile lui Dragnea” au stropul de constiinta care le-ar permite sa voteze impotriva Guvernului Dancila. Marea problema este insa ce ar face PNL-ul daca pesedistii ar da dovada de barbatie. Raspunsul corect este ca PNL nu ar face nimic. Nu au cu cine si nici ce, respectiv…

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a criticat, sambata, pe Valentin Popa, cel propus ca ministru al Educatiei in noul Guvern PSD-ALDE. Totul dupa ce pe internet a circulat un clip in care Popa face repetate greseli gramaticale. “Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care…

- Cand il intrebi pe un individ suficient la ce se raporteaza cand are visuri despre Romania, iti spune ca adora tara asta in configuratia premergatoare celui de-al Doilea Razboi Mondial. Redau cateva randuri din cartea “Bucuresti”, a lui Paul Morand, publicata la Paris in 1935 si reeditata de Humanitas.…

- Irina si Monica au avut un parcurs foarte bun pe tabloul de dublu al primului Grand Slam din 2018. Din pacate, n-au ajuns sa joace pentru marele trofeu, pentru ca parcursul lor ca echipa s-a incheiat in semifinalele actualei editii a Australian Open, Begu si Niculescu fiind invinse de duo-ul rusesc…

- Rezultat laudabil pentru Irina si Monica, la turneul australian. Pornite in competitia de dublu cu a 10-a sansa la obtinerea trofeului, Begu si Niculescu au invins duo-ul american Brady-King. Meciul din sferturi, disputat marti, s-a incheiat dupa aproximativ 130 de minute de joc. Romancele au cedat…

- Miercuri, la rezidenta Scena 9, a avut loc o dezbatere despre ce inseamna poezia lui Eminescu astazi, cat de actual este poetul national si cum se raporteaza elevii la el. Au discutat poetii Svetlana Carstean si Florin Iaru, si profesoara de limba romana Cristina Tunegaru. Florin Iaru a explicat cum…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan a reacționat prompt dupa ce Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) a publicat, astazi, raportul privind coruptia din tara noastra. Expertii arata in raport ca autoritatile din Romania au indeplinit doar doua din cele 13 recomandari facute in 2016.„Grupul…

- Europarlametara PSD Claudia Țapardel a declarat: ”Viorica Dancila este un om integru, cu o experiența profesionala și politica greu de egalat, care ne va onora din poziția de prim-ministru al Romaniei.”. ”O treaba excelenta” ”In calitate de șef al delegației PSD in legislativul de…

- Inmormantarea Majestatii Sale a fost un prilej dureros de reintalnire a celor cinci principese, dar un moment pe care cu toate il asteptau de ani buni. De multi ani, principesele Margareta, Elena, Irina, Sofia si Maria n-au mai fost atat de unite. Trecerea in nefiinta a parintelui lor a fost un prilej…

- Biletul zilei: In lipsa unei oferte consistente pe fotbal, in conceperea biletului de astazi va intra si un pronostic din baschet. Pariem 2 solist in Milano – CSKA Moscova, disputa din a 16-a runda a Euroligii de baschet. Daca formatia italiana nu reuseste nici in acest sezon sa se apropie…

- Inceput de an cum nu se poate mai bun pentru Simona. Liderul mondial va juca si la simplu si la dublu, in ultimul act al competitiei din China. La scurta vreme dupa ce si-a asigurat prezenta in finala de pe tabloul de simplu, invingand-o chiar pe Irina, Simona Halep a reintrat in competitie la Shenzhen,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate…

- Un politician argesean si-a exprimat nemultumirea cu privire la ultimele schimbari aduse legilor Justitiei de catre alianta de Guvernare PSD-ALDE. Narcis Sofianu a postat un mesaj pe pagina personala de pe o retea de socializare, afirmand ca Dragnea si Tariceanu fac din Romania „Raiul infractorilor!”.…

- Zilele de 14,15 si 16 decembrie au fost declarate de catre Guvern ca zile de doliu national in memoria Regelui Mihai, sef al statului roman intre anii 1927-1930 si 1940-1947. Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a ajuns, miercuri seara, la Palatul Regal din Capitala, fiind intampinat si aplaudat…