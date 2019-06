Stiri pe aceeasi tema

- Octavian Ursu, un absolvent de Conservator nascut la Bucuresti, dar stabilit in Germania in urma cu aproape 30 de ani, a triumfat in alegerile locale din Gorlitz, un oras din estul Germaniei. In varsta de 51 de ani, Ursu a candidat din partea CDU, Uniunea Crestin Democrata, si a castigat scrutinul in…

- Candidatul Uniunii Crestin Democrate (CDU), germanul de origine romana Octavian Ursu, a fost ales primar in orasul Gorlitz, din estul Germaniei, cunoscut ca „Hollywood-ul german“. Toate partidele principale i-au oferit sustinerea lui Ursu pentru a-l invinge pe candidatul partidului de extrema-dreapta…

- Clasa politica germana face bloc duminica in jurul candidatului centrului-dreapta, pentru a impiedica Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) sa obtina o prima victorie de amploare la Primaria din Gorlitz - „Hollywood-ul german“ din Saxonia, relateaza AFP.

