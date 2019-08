Zeci de locuitori ai comunei Șofronea au venit in aceasta dupa-amiaza la Caminul Cultural din localitate, la o intalnire organizata de Octavian Potolia cu secretarul de stat Iulian Stana. Acesta a prezentat proiectul Casa Verde - Fotovoltaice, finanțat de Administrația Fondului de Mediu. Intalnirea a fost interactiva, secretarul de stat intrand intr-un dialog viu cu […] The post Octavian Potolia l-a adus la Șofronea pe secretarul de stat Iulian Stana: a fost prezentat proiectul Casa Verde – Fotovoltaice appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .