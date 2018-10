Octavian Benga: Am pierdut doua puncte Reșițenii au deschis scorul prin Saulescu in minutul 10, fotbalist care etapa trecuta a inscris un hat-trick impotriva Unirii Alba Iulia, iar Metalurgistul a restabilit egalitatea in minutul 44, prin Șauca, acesta profitand de o gafa imensa a portarului Zimmermann. Dupa pauza, juniorul Dican, abia intrat in teren, marcheaza cu capul in minutul 62, dupa un corner executat de Necșulescu, și readuce Cugirul in avantaj. Pentru rosso-neri, Prodan a reușit sa restabileasca egalitate in minutul 87 cu o lovitura de cap, iar derby-ul acestei etape s-a terminat la egalitate, scor 2-2. „Am pierdut… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

