Octavian Bellu, despre performanțele gimnastelor: „Lavinia Miloșovici avea un șoricel în articulația gleznei” Octavian Bellu a vorbit despre antrenamentele dure ale gimnastelor, dar și despre accidentarile pe care acestea le-au suferit, facand referire la „șoricelul” pe care Lavinia Miloșovici il avea in articulația gleznei. „Lavinia Miloșovici avea un grad de suportabilitate a durerii ieșit din comun. In general fetele il au intr-o masura mai mare decat baieții. Lavinia avea un șoricel in articulația gleznei”, a declarat antrenorul pentru GSP . Rugat sa explice ce inseamna acest „șoricel”, Bellu a spus: „Un fragment osos care se plimba de colo, colo și pe care refuza sa-l opereze deși era o intervenție… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

