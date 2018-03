Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova va primi suportul de asistenta macrofinanciara. Declaratia a fost facuta de ministrul Finantelor, Octavian Armasu, in cadrul sedintei Consiliul Parlamentar pentru Integrare Europeana si vine puna capat tuturor speculatiilor in acest sens.

- Potrivit expertului economic, Viorel Girbu, faptul ca Republica Moldova este ajutata de Fondul Monetar Internațional este o "caracteristica negativa", pentru ca aceasta instituție ajuta doar guvernele ineficiente. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii "Important", de la TVC21.

- Creditul de 34,9 milioane de dolari de la Fondul Monetar International urmeaza sa fie debursati dupa ce, in luna iunie curent, conducerea FMI va aproba acordul privind acordarea creditului. Declaratia a fost facuta de ministrul Finantelor, Octavian Armasu, in cadrul emisiunii „Tema zilei” de la postul…

- Consilierii județeni, de toate culorile politice, au votat, la inceputul ședinței CJ Constanța, Declarația de Unire cu Republica Moldova, propunerea președintelui organizației județene a PMP Constanța, Claudiu Palaz. CJ Constanța devine, astfel, primul din țara care, chiar in ziua de 27 martie, la 100…

- Marti, pe 27 martie, Primaria Pitesti a organizat un Simpozion Stiintific dedicat Centenarului Unirii Basarabiei cu Romania . Printre participantii la eveniment au fost primarul Pitestiului, presedintele Senatului de la Universitatea din Pitesti, directorul Filarmonicii,…

- Comuna Bardar din Republica Modova a semnat unirea cu Romania. Peste 100 de copii au asistat la eveniment. Localitatea Bardar din Republica Moldova a votat in unanimitate declarația simbolica de unire cu Romania in cadrul unei ceremonii la care au fost prezenți peste 100 de copii. Potrivit imaginilor…

- Municipiul Campina din județul Prahova, infrațit cu orașul Cimișlia din Republica Moldova a adoptat joi o Declarație de Reunire și de recunoaștere a Actului Unirii din 1918. „Identitatea naționala, limba și cultura, istoria comuna și idealul unionist ne obliga pe toți romanii in incercarea…

- Persoanele angajate in sectorul bugetar care vor dori sa aplice la programul „Prima Casa”, vor beneficia de un instrument special de sustinere din partea statului. Definitivarea acestui instrument va fi facuta in aproximativ doua luni. Declaratia a fost facuta de ministrul Finantelor, Octavian Armasu,…

- Prima Casa vine sa sprijine tinerii din Republica Moldova, ca sa obțina o locuința printr-un credit ipotecar de la banca. Aceasta este declarația facuta de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu in cadrul emisiunii Fabrika.

- In anul Centenarului, o declarație simbolica de Unire cu Republica Moldova a fost semnata de comuna Corbi, județul Argeș, comuna Baimaclia din Romania impreuna cu raionul Caușeni din Republica Moldova.

- Miniștrii afacerilor externe, Tudor Ulianovschi și Igor Crnadak, au semnat astazi la Chișinau, Declarația comuna privind cooperarea in domeniul integrarii europene intre Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova si Ministerul Afacerilor Externe al

- „Cerem tuturor consilierilor judeteni si conducerii Consiliului Judetean sa adoptam aceasta declaratie in cadrul unei sedinte solemne pe data de 27 martie 2018, data la care Sfatul Tarii din Republica Democratica Moldoveneasca a votat Unirea cu Romania", se arata in propunerea liberalilor. „A venit…

- Presedintele Partidului Liberal (PL) din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a anuntat marti ca deputatii grupului liberal au inregistrat in parlamentul de la Chisinau un proiect de lege privind Declaratia de Unire a Republicii Moldova cu Romania, relateaza portalul Agora.md, preluat de Agerpres.

- Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova se alatura celor 108 de localitați și semneaza Declarația de Unire cu Patria-Mama. Conținutul Declarației de Unire a instituției difera de textul celorlalte declarații. Uniunea Scriitorilor indeamna și alte uniuni de creație, instituții de invațamant savanți…

- Mai multi alesi locali din peste 100 de localitati din Republica Moldova, care au semnat Declaratia de Unire cu Romania, se intalnesc, astazi, la Palatul Culturii din Iasi, unde vor fi primiti de primarul Mihai Chirica. Potrivit unui comunicat de ...

- Aleșii locali din cele peste 100 de localitați din Republica Moldova care au semnat Declarația de Unire cu Romania se intalnesc la Iași și Bistrița, in perioada 9-11 martie, cu autoritațile locale din dreapta Prutului. Mai mult de 100 de localitați urbane și rurale din Republica Moldova, plus trei raioane…

- Alesii locali din cele peste 100 de localitati din Republica Moldova care au semnat Declaratia de Unire cu Romania se intalnesc la Iasi si Bistrita, in perioada 9-11 martie, cu autoritatile locale din dreapta Prutului.

- Președinții de parlament din Moldova, Georgia și Ucraina au semnat o declarație prin care se angajeaza sa promoveze o poziție comuna in domeniul apararii și securitații. Documentul a fost semnat de Andrian Candu, Irakli Kobakhidze și Andrii Parubii, in timpul Conferinței interparlamentare de nivel…

- Republica Moldova are nevoie de o armata care sa depașeasca de citeva ori puterea armatei transnistrene nu pentru a o folosi, dar pentru a avea un argument suplimentar și pentru a putea discuta cu aceasta regiune separatista. Declarația a fost facuta de directorul Institutului pentru Economie de Piața,…

- Vicepremierul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, se arata ingrijorat de situatia moldovenilor care muncesc in Rusia. Potrivit lui, situatia economica instabila din Federatia Rusa i-ar putea determina pe acestia sa revina acasa. In acest sens, oficialul moldovean a identificat o solutie ce ii…

- Deputatul Parlamentului European Siegfried Muresan este de parere ca asistenta macrofinanciara a UE nu poate fi acordata atat timp cat autoritatile din Republica Moldova nu demonstreaza ca lucreaza doar in interesul cetatenilor.

- Concluziile Consiliului de Afaceri Externe al Uniunii Europene denota sprijinul din partea Uniunii Europene, precum și faptul ca Republica Moldova conteaza foarte mult pe Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de viceprim-ministrul pentru integrare europeana, Iurie Leanca, in cadrul emisiunii „Tema…

- [caption id="attachment_40165" align="alignleft" width="300"] Primarul de Sadova, Vladimir Susarenco[/caption] Primarul de Sadova, Vladimir Susarenco, a anunțat pentru ”Expresul” ca, in prezent, sunt adunate semnaturi de la sateni pentru Declarația de Unire. ”Le vom demonstra ca noi, cei care ne dorim…

- Deputatul socialist Grigore Novac il acuza pe consulul general al Romaniei la Balti de „actiuni criminale”. Mai exact, parlamentarul sustine ca diplomatul roman ar fi propus bani mai multor alesi locali, pentru ca acestia sa semneze declaratii de unire cu Romania (dupa exemplul celorlalte 39 de primarii…

- Una dintre acțiunile ce se includ in memorandumul cu UE privind asistența macrofinanciara (AMF) de 100 de milioane de euro, nu a fost realizata de autoritațile din Republica Moldova. Mai exact este vorba de acțiunile ce țin de intreprinderile de stat.

- Republica Moldova este determinata sa mentina ritmul inalt de implementare a condiționalitaților stabilite cu UE, asumandu-si obiectivul de a accelera procesul dat in pofida faptului ca anul 2018 este unul electoral. Declarația a fost facuta de catre premierul, Pavel Filip, in cadrul unei intrevederi…

- Republica Moldova va primi, in acest an, asistența macrofinanciara din partea Uniunii Europene, dar și a treia tranșa in valoare de 22 de milioane de euro oferita de Fondul Monetar Internațional.

- Republica Moldova nu poate deveni stat functional decat prin integrarea in Uniunea Europeana. Daca se vor face reformele necesare, in doi-trei ani ar fi foarte realist ca Moldova sa depuna cerere de aderare la UE, in conditiile in care va ramane o guvernare proeuropeana. Declaratia apartine vicepremierului…

- Propunerea PSRM cu privire la adoptarea unei declarații de condamnare a acțiunilor unioniste in Republica Moldova a fost examinata astazi in plenul Parlamentului, noteaza Noi.md. Socialiștii au insistat ca indemnurile la lichidare și subminare a statului promovate la nivel local sa fie condamnate și…

- Romania a alocat, in 2016, un buget de 240 de milioane de euro pentru asistenta pentru dezvoltare, Republica Moldova fiind principala beneficiara a fondurilor oferite de tara noastra - arata "Raportul national privind asistenta oficiala pentru dezvoltare acordata de Romania in anul 2016", facut public…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o intrevedere cu o echipa de experți ai DG ECFIN (Direcția Generala Afaceri Economice și Financiare din cadrul Comisiei Europene), care intreprinde, in perioada 5-9 februarie, o misiune de evaluare a celor 10

- In ultimul timp, in Republica Moldova au inceput sa vina un șir de emisari care creeaza probleme pentru țara, prin promovarea unor idei neconstituționale. Declarația a fost facuta de catre consilierul prezidențial Corneliu Popovici in cadrul unei emisiuni televizate. Potrivit lui, aceasta este o problema…

- Asistența financiara acordata Republicii Moldova de catre Statele Unite ale Americii are drept scop sporirea nivelului de democrație. De aceasta parere este expertul economic Veaceslav Ionița, transmite IPN. În cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune…

- Republica Moldova de mult ar fi primit asistența macrofinanciara din partea Uniunii Europene, daca nu ar fi fost schimbata legislația electorala, susține deputatul Parlamentului European din partea grupului Partidului Popular European (PPE), Siegfried Mureșan. Potrivit agenției INFOTAG, el a amintit…

- Potrivit deputatului in Parlamentul European, Siegfried Mureșan, asistența macrofinciara va ajunge in Republica Moldova cand se vor fi indeplinit condițiile impuse de UE, se arata intr-un interviu realizat de Radio Europa Libera.

- In domeniul justiției din Republica Moldova trebuiau sa fie facute reforme in trecut, dar a lipsit voința politica. Actualmente, reforme au loc mai mult in domeniile legate de economie, unde situația se imbunatațește. Declarația a fost facuta de ambasadorul Uniunii Europene la Chișinau, Peter Michalko,…

- Republica Moldova ar putea avea aceeași soarta privind asistența macrofinanciara ca și Ucraina, careia recent UE a decis sa-i amane a treia tranșa de 600 de milioane de euro promise, din cauza ca țara nu ar implementa indeajuns reforme, scria organizația de experți, the Atlantic Council.

- Centenarul Unirii va trece, iar Republica Moldova va ramine stat suveran și independent. Declaratia ii apartine deputatului in Parlamentul Republicii Moldova Vlad Batrincea, potrivit caruia, prin actiunile intreprinse, fostul presedinte roman, Traian Basescu, vrea sa obtina dispariția statului moldovenesc.…

- Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut astazi o intrevedere cu seful Delegației Uniunii Europene in Republica Moldova, Peter Michalko. Oficialii au discutat despre agenda europeana a Republicii Moldova, implementarea Acordului de Asociere RM-UE si prioritațile de activitate…

- Astazi, la Guvern, va fi inregistrata o declarație semnata de un grup de mame, care au avut de suferit in urma interacțiunii cu sistemul medical din Republica Moldova in domeniul prenatal. Inițiativa aparține unui grup de tinere activiste civice și este susținuta de cateva zeci de organizații naționale…

- Republica Moldova este pregatita pentru mai multe investitii, atit din partea capitalului autohton, cit si strain. Exista toate motivele pentru a avea incredere in perspectivele de business ale tarii noastre. Declaratia a fost facuta de Prim-ministrul Pavel Filip intr-un interviu pentru MOLDPRES. Potrivit…

- Igor Dodon considera ca este inadmisibil ca cetatenii care au jurat credinta statului roman sa decida politica statului moldovenesc. Declaratia presedintelui tarii a fost facuta vineri, 5 ianuarie, imediat dupa ce Curtea Constitutionala a decis sa-l suspende din functie pentru refuzul de a promulga…

- Pe parcursul anului 2018 va fi promovata la nivel de Guvern și Parlament noua lege cu privire la Serviciul Vamal. Principalele prevederi țin de ocuparea funcției vacante de director general, care se propune sa fie numit de catre ministrul finanțelor pe un termen de cinci ani, în baza de concurs.…

- Republica Moldova a reușit pas cu pas sa redobândeasca încrederea în fata partenerilor de dezvoltare, inclusiv a celor care ne finanteaza. Declarația a fost facuta de catre Prim-ministrul Pavel Filip, într-un interviu pentru un post privat de televiziune, transmite MOLDPRES.…