Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, a precizat ca informațiile aparute in presa potrivit carora in urma reformei salarizarii unele categorii de bugetari vor avea salarii mai mici decat in prezent nu este adevarata.

- Minerii si energeticienii ar putea primi vesti bune la sfarsitul acestui an. Este economie la fondul de salarii, iar banii se vor imparti angajatilor. Ramane de vazut care vor fi criteriile dupa care vor fi distribuite sumele. Cert...

- Mai multe asociații de proprietari din Craiova sunt in imposibilitatea sa-și plateasca angajații. Este vorba de acele asociații care au mari datorii catre furnizorii de utilitați și contul bancar blocat de executorii judecatorești pentru neplata datoriilor. Drept urmare, dupa intrarea ...

- In luna septembrie a fost adoptata o Hotarare de Guvern prin care se stabilește ca angajații aparatului bugetar care dețin un certificat de incadrare in grad de handicap vor beneficia de un spor de 15% din salariul de baza, solda de functie, salariul de functie sau indemnizatia de incadrare.

- Majorarile salariale din ultimii doi, axate pe angajatii platiti de la bugetul public, au dus Romania intr-o situatie frustranta pentru cei peste 4 milioane de salariati din sectorul privat, adica cei care realizeaza bugetul de stat. Diferentele salariale au devenit, practic, imposibil de acoperit,…

- Mii de angajati ai sistemului public, in special profesori, au manifestat sambata la Varsovia pentru a cere cresteri de salarii si pentru a protesta impotriva lipsei de dialog social sub guvernul conservator...

- "Solutia aleasa de Guvern este sa se mearga mai departe cu rectificarea bugetara (...) Oamenii au nevoie de investitii, de medicamente, de pensii si salarii livrate la timp, fermierii de sprijin financiar (...) Pana la un punct, pot intelege nemulțumirea presedintelui si il asigur ca nicio…

- Inițiativa de a oferi o vacanta de noua zile pentru bugetari, la sfarsitul lunii august, a generat numeroase controverse, fiind criticata atat de o parte a sindicatelor, cat și de patronate, precum si de opoziția pro-europeana, care spune ca propunerea ar avea si un subtext politic si preelectoral,…