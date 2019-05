Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase a anunțat ca impreuna cu foști și actuali lideri ai PSD va forma un grup de sprijin, in urma rezultatelor obținute de social-democrați la alegerile europarlamentare. „Impreuna cu Octav Cozmanca si cu alti fosti si actuali lideri ai PSD, am decis sa constituim Grupul de…

- Fostul premier Adrian Nastase anunta ca a decis constituirea unui Grup de sprijin pentru PSD impreuna cu Octav Cozmanca si cu alti fosti si actuali lideri ai Partidului Social Democrat. "Impreuna cu Octav Cozmanca si cu alti fosti si actuali lideri ai PSD, am decis sa constituim Grupul…

- Fostul premier Adrian Nastase anunta ca a decis constituirea unui Grup de sprijin pentru PSD impreuna cu Octav Cozmanca si cu alti fosti si actuali lideri ai Partidului Social Democrat. "Impreuna cu Octav...

- Adrian Nastase, fost prim-ministru si fost presedinte PSD, considera ca "incercarile lui Dragnea de a negocia cu „statul paralel” l-au dus intr-o fundatura – in plan personal – iar partidul intr-o criza profunda din care va iesi doar daca

- USR a transmis, miercuri, un avertisment catre premierul Viorica Dancila, in care ii cere sa nu adopte OUG pe justiție, deoarece ”ar ramane primul premier din istorie care a semnat pentru scoterea Romaniei din UE”. USR saluta, de asemenea, decizia CE de a discuta despre statul de drept din Romania,…

- Cozmin Gusa a facut o dezvaluire-bomba, sambata seara, bazata pe surse de incredere - „Dosarul 10 August se va rezolva in curand”.„Dragnea e dublu condamnat. Unde e legitimitatea? Absolut orice teorie ati spune, voi, cei din PSD, ele intra in acest zid, al faptului ca "De ce vorbiti voi, ca…

- Fostul premier Victor Ponta sare in apararea soției sale Daciana Sarbu, in scandalul votului din Parlamentul European care reglementa noi norme pe care transportatorii rutieri trebuie sa le respecte. Daciana Sarbu a scris pe Facebook ca 'Am sustinut din start demersul transportatorilor romani in…

- Ludovic Orban a declarat, luni, jurnaliștilor ca exista o lipsa de transparența in legatura cu starea de sanatate a președintelui Partidului Social Democrat. Cu toate astea, liderul PNL i-a urat sanatate.