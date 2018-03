Stiri pe aceeasi tema

- Abilitatea creierului de a se sincroniza cu tonul si intonatia unei voci influenteaza modul in care limbajul este procesat. Cercetatorii spanioli de la BCBL au ajuns la concluzia ca exista posibilitatea elaborarii unor moduri mai eficiente de...

- Exercitiile fizice practicate in mod sustinut de persoanele varstnice le protejeaza pe acestea de efectele declinului sistemului imunitar si de infectii, conform unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat de BBC. Cercetatorii au monitorizat 125 de ciclisti de cursa lunga, unii dintre…

- Sunt 429 de romani care studiaza la Universitatea din Manchester, o cifra exacta aflata chiar de la ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell. Dupa ce i-a cunoscut pe studenti, diplomatul a fost prezent si la intalnirea cu restul membrilor comunitatii romanesti din nordul Angliei.

- In mod curent, Enceladus este cel mai bun candidat pentru savantii care cauta ingredientele vietii. Un nou studiu al cercetatorilor de la Universitatea din Viena arata ca microorganismele pot exista pe satelitul lui Saturn, hranindu-se cu metan.

- Te-ai gindit vreodata ca atunci cind maninci sandviciuri distrugi natura? Cel mai probabil nu, dar cercetatorii britanici spun ca ar trebui sa fim mai atenti la acest tip de preparate. Cercetatori de la Universitatea din Manchester au anuntat ca au calculat pentru prima data in istorie amprenta de carbon…

- Cercetatorii de la Universitatea din Washington, Microsoft si Twist Bioscience au stocat cu succes doua melodii, ”Smoke on the Water” (de Deep Purple) si ”Tutu” (de Miles Davis), intr-o secventa de ADN care poate fi decodata si descarcata fara pierderea calitatii. Procedeul folosit de savanti reprezinta…

- Prima intalnire a reprezentantilor comunitatilor romanesti din Marea Britanie cu oficiali britanici si ambasadorii roman si britanic pe tema drepturilor pe care le vor avea dupa BREXIT a avut loc la inceputul acestei saptamani, la Londra, iar miercuri va urma o noua intalnire, la Manchester.Ambasada…

- Romanii care traiesc in Marea Britanie au primit asigurari ca isi vor putea continua viata ca si pana acum dupa Brexit. Ambasada britanica la București, Departamentul pentru ieșirea Marii Britanii din UE (DExEU) și Ambasada Romaniei la Londra au organizat luni, o intalnire cu reprezentanți ai comunitații…

- Cercetatori de la Universitatea din Tokyo au dezvoltat o „piele” electronica. Aceasta este capabila sa afiseze, in timp real, ritmul cardiac al persoanei care o poarta. Pielea artificiala este foarte flexibila. Daca este intinsa la maximum,...

- Acest obicei poarta numele de phubbing și apare atunci cand conversația este intrerupta de atenția acordata mai degraba unui smartphone decat persoanei cu care ești. Este un obicei frustrant, deranjant și deloc politicos. Dependența de telefonul mobil distruge relații, susțin numeroase studii.…

- Persoanele care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera, conform unui studiu publicat recent de trei universitati din Marea Britanie, citat de agentia Xinhua.In cadrul primei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa de oameni de…

- Cercetatorii americani au constatat ca substanțele chimice din produsele de uz casnic sunt un factor cheie in poluarea aerului din orașe și ca impactul acestora rivalizeaza cu cel al emisiilor unor mașini, scrie BBC News. Studiul, condus de Universitatea din Colorado, s-a concentrat pe așa-numiții…

- O echipa de oameni de stiinta din China a reusit cu succes, in premiera, sa reprogrameze celule B in celule T functionale in corpul unor organisme vii, aceasta procedura fiind utila in cadrul imunoterapiei impotriva tumorilor si a SIDA, relateaza miercuri agentia Xinhua. Cercetarea a fost…

- Un studiu realizat la Universitatea MD Anderson Cancer Center, din Texas, arata ca boala nu e provocata neaparat de fumat . Experții americani au ajuns la concluzia ca alimentele bogate in carbohidrați - painea alba, fulgii de porumb, etc. - daca sunt prezente constant in alimentație, cresc in mod…

- Cercetatorii de la Universitatea din Georgia au descoperit ca persoanele care devin parinti sufera modificari ale creierului. Studiul publicat in revista Nature Communications prezinta faptul ca trecerea la statutul de parinte este reflectata de diferentele nivelului de neuropeptide asociate, in general,…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a reusit pentru prima data sa dezvolte ovule umane in laborator, in totalitate, eveniment considerat de specialisti „un progres remarcabil'' pentru imbunatatirea fertilitatii femeilor, informeaza Press Association.

- In cadrul acestuia, peste 600 de elevi din invatamantul primar din comitatul West Midlands au participat la un program destinat combaterii obezitatii, timp de 12 luni, insa dupa terminarea acestuia, studiul nu a constatat nicio imbunatatire in ceea ce priveste dieta si activitatile fizice ale copiilor.…

- Cercetatorii de la US Geological Survey (USGS) au determinat ca regiunile cu permafrost (sol inghetat) din emisfera nordica ascund o surpriza extrem de neplacuta: mercurul in cantitati enorme - de doua ori mai mult decit restul mercurului natural de pe planeta. Descoperirea poate avea implicatii catastrofale…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a reusit pentru prima data sa dezvolte ovule umane in laborator, in totalitate, eveniment considerat de specialisti ''un progres remarcabil'' pentru imbunatatirea fertilitatii femeilor, informeaza Press Association joi. Cercetatorii…

- Noua academicieni din SUA, Marea Britanie si Italia sunt laureatii celei de-a 17-a editii a Premiilor Dan David, decernate in fiecare an de fundatia cu acelasi nume si de Universitatea din Tel Aviv, a anuntat miercuri organizatia citata de EFE. Dan David (1929-2011), filantrop si om de afaceri de origine…

- Cercetatorii din diferite țari continua sa prezinte avantajele extraordinare ale consumului de mușețel ! Planta a devenit un dușman declarat al cancerului. Daca va place sa beti un ceai seara, inainte de culcare, este bine sa alegeti musetelul. Acesta este sfatul pe care ni-l dau cercetatorii americani…

- Sobolanii se ajuta intre ei in schimbul favorurilor, in mod similar oamenilor, conform unui studiu realizat recent in Scotia, citat marti de Press Association. Cercetatorii au descoperit ca sobolanii obisnuiesc sa ingrijeasca mai des blana semenilor lor care le ofera hrana decat pe cea a altor rozatoare…

- Microparticulele de plastic prezente in apele oceanelor reprezinta un pericol pentru animalele marine ce se hranesc prin filtrarea apei, precum pisicile de mare balenele si rechinii, avertizeaza un studiu publicat luni de oameni de stiinta din Australia, citat de Xinhua si DPA. Cercetarea…

- Injectarea unor cantitati infime de agenti de stimulare a sistemului imunitar direct in tumori solide la soareci poate elimina orice urma de cancer, inclusiv metastaze netratate, conform unui studiu realizat de cercetatorii de la Scoala de Medicina a Universitatii Stanford, SUA, scrie news.ro.Metoda…

- Sute de studenti s-au adunat vineri la o universitate din Hong Kong in sprijinul a doi colegi care au fost suspendati in urma unui protest in legatura cu un test de limba mandarina, un subiect ce a tinut prima pagina a presei de stat chineze, relateaza Reuters. Saptamana trecuta, cei doi studenti…

- Consumul anual de sandviciuri din Marea Britanie are acelasi impact asupra mediului inconjurator ca si utilizarea a circa opt milioane de masini pe an, conform concluziilor unui studiu citat joi de Press Association. Oamenii de stiinta au ajuns la aceasta cifra dupa ce au studiat amprenta…

- Italia intra in lupta contra micro-particulelor din plastic, care se gasesc in unele cosmetice. Autoritatile au dat o lege care interzice comercializarea acestor produse din ianuarie 2020. Statele Unite si Marea Britanie au luat la rindul lor masuri similare, convinse de dovezile care arata ca bucatile…

- Explicatii extrem de importante ale specialistilor in urma unui studiu extrem de important. Rezistenta mai mare la efort a barbatilor este un adevar general acceptat, pe care putini il contesta. Cercetatorii insa au cautat si o explicatia a acestui fapt, astfel ca au ajuns la concluzia ca fenomenul…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna Friederike a lovit joi Europa, perturband traficul in Belgia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Turcia si Germania, informeaza DPA. In Belgia, o femeie a fost ucisa dupa ce un copac a cazut pe masina sa la inceputul zilei de joi, atunci cand aceasta…

- O substanta comuna din compozitia pastei de dinti ar putea fi utilizata pentru a combate eficient formele rezistente la medicamente ale malariei, potrivit unui studiu realizat cu ajutorul unui "savant-robot" inzestrat cu inteligenta artificiala (AI), informeaza Reuters. In cadrul acestui…

- Drona salvamar Little Ripper a salvat, in premiera pentru un astfel de aparat de zbor, doi adolescenti de la inec in Australia. Salvamarii testau drona in apropiere de Lennox Head, in New South Wales, cand au fost alertati ca sunt persoane in apa care au nevoie de ajutor. Fara sa stea pe ganduri au…

- O noua cercetare publicata marti in jurnalul eLife sugereaza ca epurarea este o practica importanta in cadrul coloniilor de furnici actionand ca un mecanism de aparare contra infectiilor, informeaza Phys.org si UPI, transmite AGERPRES . O echipa de oameni de stiinta din mai multe tari a descoperit ca…

- Emilia Emanuela Tanase, singura absolventa din Teleorman care a reusit sa obtina media 10 la Bacalaureat in 2017 a ales sa studieze Marketing Digital in Marea Britanie la Universitatea din Coventry.

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a identificat mutatiile unei gene care ar putea sta la originea unor cazuri de obezitate, reusita oferind posibilitatea obtinerii unui tratament in lupta cu aceasta epidemie mondiala, informeaza Science Daily, potrivit AGERPRES. Citeste si: Kelemen…

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina, relateaza The Independent. Oamenii de stiinta de la King's College…

- Cercetatorii au descoperit ca nuanta parului poate influenta modul in care femeile sunt vazute de barbati. Alegerea unei anumite culori le poate face pe acestea sa para mai atragatoare, tinere si pline de vitalitate.

- Conducerea Spitalului a anuntat ca incepand din luna decembrie 2017, la Compartimentul Obstetrica–Ginecologie al spitalului va lucra doctorul specialist Mostafa Mahmoud Ismail. Doctorul Mostafa este nascut in data de 23.10.1985, de origine egipteana, este casatorit si are un copil. A terminat facultatea…

- Campania „Povestea unui CV magic”, lansata iarna trecuta de eJobs, continua și iarna aceasta, oferindu-ne ocazia perfecta de a face un gest nobil de Craciun fara sa parasim confortul casei noastre. Catre finalul anului, cu toții ne dorim sa devenim mai buni. Avem 12 luni in spate pe care sa le analizam…

- Conducerea Spitalului a anunțat ca incepand de miercuri, 7 decembrie 2017, la Compartimentul Obstetrica – Ginecologie al spitalului va lucra doctorul specialist Mostafa Mahmoud Ismail. Doctorul Mostafa este nascut in data de 23 octombrie 1985, de origine egipteana, este casatorit și are un copil.…

- Midiile din aparent foarte curatele ape arctice detin cele mai mari concentratii de plastic dintre toate midiile testate de-a lungul coastei Norvegiei, potrivit unui studiu realizat in aceasta luna de cercetatorii de la Norwegian Institute for Water Research (NIVA). Fragmentele de plastic…

- ''In urma atentatelor teroriste din 2017, platforme precum Twitter si Facebook au fost utilizate pentru a raspandi zvonuri, stiri false si teorii ale conspiratiei, in vederea amplificarii'' impactului acestor atacuri si 'aparitiei de divizari' intre comunitati, indica documentul citat, potrivit Agerpres.…

- Selfita (selfitis) este o problema psihica, iar persoanele care simt nevoia sa publice mereu fotografii cu propria persoana in media de socializare ar putea avea nevoie de ajutor, au atentionat psihologi din Marea Britanie si India in urma unor noi cercetari.

- Salata la punga poate accelera cresterea unor bacterii periculoase, facandu-le sa aiba efecte devastatoare asupra organismului uman, spune un nou studiu. Oamenii de stiinta de la Universitatea Leicester au descoperit ca mediul umed combinat cu nutrientii care se scurg din frunzele tocate creeaza…

- Norbert Sajgo are 20 de ani și iși dorește sa studieze biochimia medicala la Universitatea din Manchester, Marea Britanie. A aplicat la facultate și a fost acceptat datorita rezultatelor sale academice excepționale, dar are nevoie de ajutorul nostru pentru a face urmatorul pas. Iarna aceasta, eJobs…