- Satelitul TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), dezvoltat de agentia spatiala americana NASA, a identificat o planeta cu dimensiuni aproximativ similare Terrei, prima astfel de descoperire realizata de acest telescop spatial.

- Oamenii consuma droguri halucinogene de cel puțin un mileniu, potrivit unui grup de arheologi care au descoperit substanțe de acest tip intr-o peștera boliviana. Echipa de specialiști a descoperit un sac de piele ingropat intr-un adapost de piatra din sud-vestul Boliviei, potrivit theregister.co.uk.…

- Înca de pe vremea Greciei Antice se știa ca exista patru tipuri de personalitate: sangvinic, flegmatic, coleric și melancolic. Însa, oamenii de știința au mai descoperit și alte noi tipuri de personalitați.

- Cercetatorii au gasit dovezi ca in trecut lacurile de pe Titan, umplute cu hidrocarburi precum metan si etan, scadeau in timpul verii satelitului natural. Dar o noua analiza a datelor de la Cassini ofera primele imagini ale disparitiei complete a ...

- Iepurii au trait pe teritoriul Marii Britanii inca din perioada romana, sustin experti britanici, dupa ce au reusit sa dovedeasca stiintific aceasta informatie pentru prima data, informeaza joi Press Association. Testele efectuate pe un os de iepure, descoperit la Palatul Roman Fishbourne…

- Satelitul TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), dezvoltat de agentia spatiala americana NASA, a identificat o planeta cu dimensiuni aproximativ similare Terrei, prima astfel de descoperire realizata de acest telescop spatial, relateaza miercuri DPA si Press Association. Planeta, numita HD 21749c,…

- O femeie care a locuit pana la moartea ei in 1937 pe plantatia fostilor stapani din Alabama ar fi ultima supravietuitoare a comertului cu sclavi transatlantic din Statele Unite, sustine o cercetatoare de la Universitatea Newcastle, Marea Britanie. Femeia il surclaseaza cu 2 ani pe Cujdo Lewis, cel considerat…

- Uranus, planeta marilor schimbari și a neprevazutului, a intrat definitiv in zodia Taur pe data de 6 martie 2019. Cu toate ca tranzitul planetei Uranus prin semnul Taur a inceput in luna mai 2018, aceasta și-a petrecut foarte puțin timp aici, mai exact pana in noiembrie 2018, atunci cand s-a reintors…