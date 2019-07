Stiri pe aceeasi tema

- Diaspora romaneasca este a cincea cea mai numeroasa din lume, raportat la numarul total al populației, potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Raportul, intitulat Talent Abroad: A Review of Romanian Emigrants, a fost comandat de Ministerul Afacerilor Externe…

- Secretarul de stat Paula Pirvanescu a avut, miercuri, 19 iunie, o intrevedere cu reprezentanti ai Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, a carei principala tema a fost aderarea Romaniei la OCDE, ca membru cu drepturi depline. Oficialii organizației se afla la Bucuresti pentru a face…

- ​Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD) a invitat România sa devina asociat, prin intermediul Institutului Național de Statistica, în cadrul comitetului de statistica și guvernanța statistica. INS este a doua instituție naționala invitata sa faca parte din structurile…

- Lituania sustine aspiratiile Croatiei de a adera la spatiul Schengen, la zona euro si la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), a declarat joi ministrul de externe lituanian Linas Linkevicius, aflat intr-o vizita oficiala la Zagreb prilejuita de deschiderea ambasadei Lituaniei,…

- Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) a invitat Romania sa devina membru al Comitetului de Statistica și Guvernare Statistica prin Institutul Național de Statistica (INS). INS este a...

- Pe de alta parte, autoritatile arata, in document, ca o astfel de facilitate va ieftini astfel de alimente de inalta calitate, in conditiile in care pretul acestor produse este mai ridicat, de regula, decat cel al produselor similare. 'Se propune reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru livrarea…