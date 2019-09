Documentul arata ca principalele trei tari de origine ale solicitantilor de azil in Romania au fost Irak (1.000), Siria (400) si Iran (100). Dintre cele 1.300 de decizii luate in 2018 privind cererile de azil in Romania, o proportie de 45,9% au fost pozitive.

Raportul indica, de asemenea, ca 11.000 de noi imigranti (in afara cetatenilor din alte state ale Uniunii Europene) au obtinut in 2017 un permis de rezident de cel putin 12 luni in Romania, in crestere cu 14,9% fata de anul 2016. Dintre acestia, 25% sunt lucratori, 29,2% membri ai familiilor lor si 28% sunt persoane venite la studii.