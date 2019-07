OCDE lansează primul cod internaţional împotriva abuzului sexual în sectorul umanitar Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a lansat primul cod international impotriva exploatarii sexuale, a hartuirii si abuzului in sectorul umanitar, a informat sambata institutia, citata de EFE.



"Ar trebui sa ajute tarile sa fie mai bine pregatite pentru a-si imbunatati sistemele de prevenire si reactie in sectorul umanitar, cu un cadru legal clar care pune pe primul loc victimele si supravietuitorii", a transmis OCDE intr-un comunicat.



