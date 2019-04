OCDE: Îndatorarea excesivă a Chinei devine îngrijorătoare Într-un raport consacrat economiei chineze, OCDE se alarmeaza de îndatorarea excesiva a sectorului privat pe care masurile de relansare ar putea-o spori. Datoria publica ar putea sa derapeze daca statul vine în ajutorul colectivitatilor locale foarte îndatorate, potrivit Rador care citeaza Les Echos.

Companiile chineze sunt prea îndatorate. Într-un raport consacrat economiei chineze publicat marti, Organizatia pentru cooperare si dezvoltare economica (OCDE) constata într-adevar ca "datoria întreprinderilor este mai mare decât este în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

