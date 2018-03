Occidentul se scutura de spioni rusi

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a notificat Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata si ca este obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei, informeaza un comunicat al ministerului.Reactia vine ca urmare a concluziilor Consiliului…

- Raspunsul Rusiei, dupa ce SUA și UE au expulzat zeci de diplomați ai Moscovei. Un purtator de cuvant al Kremlinului a declarat ca regreta ca statele vestice au luat decizia expulzarii diplomaților ruși. ”Raspunsul Rusiei va fi bazat pe principiul reciprocitații”, a declarat acesta, scrie Reuters. Reamintim…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a notificat Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata si ca este obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei, informeaza un comunicat al ministerului. ”Precizam ca, in solidaritate cu Regatul Unit al Marii…

- ”Urmare a concluziilor Consiliului European din 23-24 martie 2018, MAE considera ca atacul de la Salisbury reprezinta o amenintare la adresa securitatii colective si a dreptului international. Conform concluziilor, Consiliul European este de acord cu evaluarea Guvernului Regatului Unit potrivit careia…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a notificat Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata si ca este obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei, informeaza un comunicat al ministerului, transmis, luni, AGERPRES. Reactia vine ca urmare a…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta, luni, ca a notificat Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata si ca este obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei, ca urmare a atacului de la Salisbury. Ministerul Afacerilor Externe…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a jurnalistului Cristian Unteanu pe tema deciziei Consiliului European de a introduce masuri suplimentare de sancționare a Rusiei, ca reacție fața de tentativa de asasinare pe teritoriul Marii Britanii a fostului agent GRU Serghei…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat, vineri, ca Uniunea Europeana va adopta mai multe masuri impotriva Rusiei, in contextul crizei generate de atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus din Marea Britanie, informeaza The Associated Press.

- Cei 27 de lideri ai Uniunii Europene au adoptat vineri pozitia lor comuna in vederea viitoarelor negocieri cu privire la relatia comerciala post-Brexit cu Londra, relateaza AFP. Inainte de a se desparti de omologii ei, vineri, premierul britanic Theresa May si-a exprimat dorinta unei ”noi dinamici in…

- Consiliul European este de acord cu faptul ca, in otravirea in Marea Britanie a fostului agent de informații Serghei Skripal, cel mai probabil este implicata Rusia, a scris presedintele Consiliului European, Donald Tusk, pe Twitter. „Consiliul European este de acord cu guvernul Regatului Unit ca, cel…

- Partenerii europeni ai Regatului Unit si-au exprimat sustinerea unanima, la Bruxelles, acuzand Moscova ca este ”foarte probabil” in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in Anglia, si au hotarat sa-l recheme pe anbasadorul UE de la Moscova, relateaza AFP, conform news.ro.”Liderii…

- Liderii UE sunt de parere ca este "foarte posibil" ca Rusia sa se afle in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, la 4 martie, la Salisbury, in Marea Britanie, a anuntat joi seara presedintele Consiliului European, Donald Tusk, citat de AFP, confor Agerpres."Liderii Uniunii Europene…

- Liderii UE sunt de parere ca este "foarte posibil" ca Rusia sa se afle in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, la 4 martie, la Salisbury, in Marea Britanie, a anuntat joi seara presedintele Consiliului European, Donald Tusk, citat de AFP. "Liderii Uniunii Europene au convenit sa fie…

- BUCURESTI, 14 mart — Sputnik, Doina Crainic. Comitetul pentru Brexit a dat publicitatii o analiza cu privire la ieșirea tarii din UE, la șase saptamâni dupa ce parti din document au fost „scurse" în presa. Analiza prezice ca barierele netarifare vor conduce la…

- Leonard Orban a spus, pentru Libertatea, ca numele viitorului președinte al Consiliului European depinde și de alegerile europarlamentare din primavara lui 2019. "Se va putea vorbi de o discuție serioasa privind viitorul președinte al Consiliului European de-abia dupa alegerile pentru Parlamentul…

- Liderii Uniunii Europene vor discuta saptamana viitoare despre otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, aflat intr-o vizita oficiala in Finlanda, relateaza Reuters. 'Imi exprim solidaritatea deplina…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a starnit furia guvernului tarii sale cand, in noiembrie anul trecut, a scris o postare pe Twitter foarte critica despre politica interna si externa a Poloniei, sugerand chiar ca ideile guvernantilor de la Varsovia aduc cu un plan gandit de Putin.

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul de la distanta cu presedintele Klaus Iohannis si cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Antena 3, Ponta l-a luat in colimator pe seful statului si a vorbit despre poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului…

- Un zvon care tot dospește de cateva saptamani in anumite etaje ale politicii romanești a fost facut azi public. Colegii de la Hotnews au decis sa publice sec informația – Klaus Iohannis, posibil viitor președinte al Consiliul European, adica funcția pe care o ocupa in prezent polonezul Donald Tusk.…

- Presedintele Klaus Iohannis i ar putea succede polonezului Donald Tusk la sefia Consiliului European. Informatia apare pe site ul de stiri Hotnews.ro, care citeaza surse politice. Potrivit acestor informatii, seful statului roman ar urma sa preia pozitia ocupata in prezent de Donald Tusk, scrie Digi…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost joi la Bucuresti pentru intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, precum…

- Daca demnitarul este protejat de serviciile speciale in țara lui, automat, prin reciprocitate, in Romania este pazit de SPP. Ca urmare, pentru ca Frans Timmermans este demnitar UE, i s-a asigurat protecție de catre SPP. Fara sa vrea, și Viorica Dancila a fost protejata de Serviciul de Protecție și…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la Bruxelles. La final, cei doi au facut mai multe declarații despre subiectele abordate in timpul intalnirii. „Este al cincilea premier roman cu care ma intalnesc in mandatul meu. Mi-aș dori ca acest ciclu…

- Prim-ministrul Romaniei, Vasilica-Viorica Dancila, a plecat in prima ei vizita externa. A luat drumul Bruxelles-ului pe care il cunoaște foarte bine. Are programate intalniri cu marimile UE - deja le-a bifat pe cele cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani și președintele Consiliului…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a declarat, marti, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca a cerut Guvernului roman sa continue consolidarea statului de drept și lupta impotriva coruptiei. Antonio Tajani i-a spus Vioricai Dancila ”Bun venit acasa!”, avand in vedere ca ea…

- Premierul Viorica Dancila are la Bruxelles, in perioada 19-21 februarie, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile…

- Premierul Viorica Dancila se afla astazi si maine la Bruxelles, in prima vizita externa in calitate de sef al Guvernului de la Bucuresti, ea urmand sa aiba intalniri cu presedintele Consiliului European, cu presedintele Parlamentului European si cu presedintele Comisiei Europene. Viorica Dancila se…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, dupa intalnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele Parlamentului European, ca a discutat cu acesta despre presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua la 1 ianuarie 2019. 'Am vorbit despre presedintia romana…

- Dancila, in vizita la Bruxelles. Subiectele aflate pe agenda premierului Premierul Viorica Dancila va avea, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va avea astazi și maine o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Șeful executivului de la București se intalnește la Bruxelles cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Viorica Dancila are programate mai multe intalniri importante si se va vedea inclusiv cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European. Este prima sa vizita externa in calitate de șef al Guvernului de…

- Zi plina pentru premierul Dancila la Bruxelles. Premierul roman urmeaza sa aiba discutii cu doi dintre liderii europeni, dar si cu comisarul Cretu. Prima dintre intrevederile trecute pe agenda sefei Guvernului, despre care se stie ca, pana sa ajunga prim-ministru, a fost europarlamentar timp de 9 ani,…

- Premierul Viorica Dancila se afla astazi si maine la Bruxelles, in prima vizita externa in calitate de sef al Guvernului de la Bucuresti, ea urmand sa aiba intalniri cu presedintele Consiliului European, cu presedintele Parlamentului European si cu presedintele Comisiei Europene.Viorica Dancila…

- Premierul Viorica Dancila va avea, saptamana viitoare, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa. ”Saptamana viitoare,…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a salutat finalizarea negocierilor politice din Germania, pledand pentru crearea unei "mari coalitii paneuropene" in scopul implementarii unor proiecte ambitioase in cadrul Uniunii Europene.

- Eurodeputatul Siegfried Muresan considera ca scrisoarea presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, catre prim-ministrul Viorica Dancila transmite neincrederea totala a Uniunii Europene in Guvernul de la Bucuresti, in contextul in care premierului roman i se atrage atentia ca are o „responsabilitate…

- Deputatul european Siegfried Muresan apreciaza ca scrisoarea presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, catre prim-ministrul Viorica Dancila transmite neincrederea totala a Uniunii Europene in Guvernul de la Bucuresti, in contextul in care premierului roman i se atrage atentia ca are o ''responsabilitate…

- Presedintele Klaus Iohannis merge miercuri la Bruxelles, urmand sa aiba intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Pe agenda discutiilor se afla inclusiv modificarile la legile justitiei.

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, anunta Administratia Prezidentiala. Vizita sefului statului la Bruxelles are loc in urma invitatiei care i-a…

