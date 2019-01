Stiri pe aceeasi tema

- Vodafone Romania, OMV Petrom si Banca Transilvania ocupa primele trei pozitii in topul celor mai buni angajatori din Romania, realizat de BestJobs. In primele zece pozitii din top se mai regasesc ING Bank, cat si angajatori din retail, Auchan, Altex si...

- Procedura de concesionare a serviciului de colectare si transport a deseurilor in cea mai mare zona a judetului Alba, care cuprinde municipiile Alba Iulia si Aiud, respectiv orasele Teius si Ocna Mures si comunele limitrofe acestora, a fost suspendata ca urmare a unei comntestatii formulate de catre…

- Impreuna, PSD - 144 deputati dupa miscarea anuntata luni - si ALDE - 19 deputati au acum 163 de deputati, in timp ce majoritatea de jumatate plus unu din Camera Deputatilor, necesara pentru trecerea unor legi organice si pentru cvorum de vot final este de 165 de voturi. Pe de alta parte, deseori, alaturi…

- Președinția Romaniei la Consiliul UE trebuie sa fie ambițioasa, afirma Victor Negrescu intr-o postare pe Facebook, precizand ca finalizarea dosarelor europene trebuie sa fie o prioritate.CSM vine cu precizari in cazul procurorilor respinși de Iohannis: Nu s-au primit raspunsuri de la CNSAS…

- Statele Unite traverseaza o criza militara si ar putea pierde un razboi impotriva Chinei sau Rusiei, avertizeaza un raport al Congresului american prezentat miercuri, potrivit AFP, citat de Agerpres.

- DEFINITIV… Soc la Drinceni! Primarul Gelu Pecheanu isi pierde functia, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat verdictul final in procesul cu Agentia de Integritate. ANI l-a acuzat de incompatibilitate, dupa ce a constatat ca a concesionat 75 de hectare din terenul comunei, societatii care…

- Cancelarul german Angela Merkel a respins marti temerile ca si-ar putea pierde influenta in lume dupa anuntul retragerii sale treptate de la putere in Germania, in contextul in care cursa la succesiunea sa a fost deja lansata, relateaza France Presse. ''Cred ca aceasta nu va schimba…

- Analistul politic Stelian Tanase considera ca PSD nu-si onoreaza sub nicio forma promisiunile din 2016 si defileaza cu pasi grabiti spre bancile opozitiei, in legislatura 2020-2024. El arata ca PSD scade in sondaje pentru ca una vorbesc liderii la televizor, alta simt oamenii in buzunare. ”De la ultimele…