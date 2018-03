Occidentul greseste dand o replica prea blanda la neurotoxina Rusiei Atacul cu neurotoxina asupra unui fost agent secret rus, refugiat in Marea Britanie, escaladeaza la un nivel fara precedent tensiunile nu doar intre Moscova si Londra, ci intre Rusia lui Putin si intregul Occident.



Va gasi oare Vestul replicile potrivite? Conform sefului diplomatiei britanice, dovezile implicarii Rusiei in atentatul asupra lui Serghei Skripal si a fetei sale, Iulia, sunt covarsitoare.



In cauza e gazul neurotoxic utilizat in crima, o arma chimica numita "novicioc" si fabricata, potrivit expertilor apuseni, doar de sovietici. Intrucat oficialii rusi au replicat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, sustine ca este extrem de probabil ca insusi presedintele rus Vladimir Putin sa fi luat decizia folosirii unui agent neurotoxic de uz militar pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie. "Nu avem nimic contra rusilor…

- Conferința de Securitate de la Munchen ia pulsul relațiilor transatlantice. Insa anul acesta diferențele de prioritați dintre America și nucleul dur european au devenit și mai vizibile. Demisia lui Gary Cohn (principalul consilier economic al președintelui Donald Trump), concedierea Secretarului de…

- Presedintele american Donald Trump a luat decizia de a-l demite pe consilierul sau de securitate nationala, generalul H.R. McMaster, a relatat joi seara cotidianul Washington Post, care a adaugat ca presedintele american intentioneaza sa renunte si la alti oficiali, dupa ce marti l-a inlaturat din…

- Consiliul de Securitate al ONU a denuntat joi deteriorarea puternica a situatiei umanitare din Yemen, unde ''22,2 milioane de persoane'' au acum nevoie de ajutor, respectiv cu ''3,4 milioane mai multe decat anul trecut'', relateaza AFP. ''Consiliul de Securitate isi exprima puternica preocupare fata…

- Criza internaționala provocata de tentativa de ucidere a unui fost agent secret rus și a fiicei sale, in Marea Britanie, ia amploare. Moscova a anunțat ca va expulza un numar de diplomati britanici dupa ce Londra a trimis acasa 23 de diplomați ruși.

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a sugerat joi ca rusii corupti care isi datoreaza averile relatiilor cu presedintele Vladimir Putin ar putea fi vizati de masurile luate ca represalii de Londra impotriva Rusiei dupa otravirea unui fost spion rus in sud-vestul Angliei cu un gaz neurotoxic,…

- Marea Britanie a fost asigurata de susținerea aliaților sai, inclusiv a Statelor Unite, in conflictul diplomatic cu Rusia. In cadrul intrunirii Consiliului de Securitate al ONU, națiunilor aliate ale Londrei au anunțat ca sunt de partea britanicilor in acțiunile lor de a condamna Rusia pentru tentativa…

- Marea Britanie a fost sustinuta de aliatii sai, inclusiv de SUA, in condamnarea Rusiei, in cadrul unei intalniri a Consiliului de Securitate al ONU de miercuri noapte, desi Rusia a sustinut la Consiliul de Securitate ca nu a creat sau cercetat vreodata neurotoxina Novichok, cea folosita in atacul asupra…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion în Regatul Unit, a afirmat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, într-o reuniune a Consiliului de Securitate în care omologul sau rus a respins în

- Ambasadorul SUA la Natiunile Unite, Nikky Haley, a declarat miercuri ca Statele Unite considera ca Rusia este responsabila pentru atacul chimic din Marea Britanie asupra fostului spion rus si a fiicei sale. De asemenea, Consiliul de Securitate al ONU ar trebui sa ia masuri, mai spune aceasta, potrivit…

- MAE condamna atacul comis la Salisbury Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, într-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca România este solidara cu Marea Britanie, condamnând totodata atacul comis la Salisbury împotriva fostului agent…

- Ministerul britanic de Externe i-a avertizat miercuri pe britanici care vor sa se duca in Rusia cu privire la riscul unor reactii ostile, in urma unei intensificari a tensiunilor intre cele doua tari, dupa otravirea unui fost agent dublu rus in Anglia, relateaza AFP. ”Din cauza tensiunilor politice…

- NATO a calificat miercuri otravirea fostului agent rus Serghei Skripal in Anglia drept o "incalcare clara a normelor si a acordurilor internationale" privind armele chimice si a somat Rusia sa raspunda la intrebarile adresate de Marea Britanie.

- Marea Britanie expulzeaza 23 de diplomati rusi, dupa ce Moscova a refuzat sa explice cum un fost agent rus a fost otravit, la Salisbury, cu o substanta neurotoxica creata in Rusia. Prim-ministrul britanic Theresa May a spus ca diplomatii, care au la dispozitie o saptamana pentru a parasi Marea…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson este "pe deplin convins" de aprecierea Londrei ca Rusia se afla in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza DPA. "Nu exista niciodata justificare pentru acest tip de atac - tentativa de asasinare a unui…

- Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) sunt spitalizati de duminica la terapie intensiva in Salisbury, in sudul Angliei, dupa ''o presupusa expunere la o substanta toxica''. Mai multe media au aratat cu degetul spre Rusia, iar ministrul britanic de externe,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel luni ca rezolutia adoptata sambata de Consiliul de Securitate privind Siria, prin care se cere un armistitiu de 30 de zile, sa fie "aplicata imediat", relateaza AFP, scrie agerpres.ro.

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, în legatura cu „faza a doua" a masurilor luate de catre Statele Unite în cazul în care adoptarea celor mai dure sanctiuni împotriva regimului din Coreea de Nord nu va avea rezultate, relateaza site-ul agentiei…

- "Ceea ce au facut recent Rusia, Iranul si Siria este o rusine pentru omenire", a declarat Donald Trump in cursul unei conferinte de presa la Casa Alba. "Ceea ce au facut acest trei tari acelor oameni (...) este o rusine", a adaugat el. Cu incepere de duminica, 468 de civili, dintre care…

- O femeie a intrat cu mașina intr-o bariera de la Casa Alba, declanșand astfel o alerta de securitate. Ea a fost arestata de Secret Service, serviciul insarcinat cu protecția președintelui american, relateaza BBC News. Donald Trump se afla in reședința prezidențiala, avand o intalnire cu premierul Australiei,…

- Consiliul de Securitate incearca sa obțina un acord de incetare a focului in Siria, dupa șase zile de bombardamente intense. Situația a devenit dramatica. Potrivit ONU, civilii traiesc intr-un adevarat infern. Imagini cu puternic impact emoțional.

- America este framantata de dezbateri legate de regimul armelor. Una a avut loc chiar la Casa Alba, unde presedintele Donald Trump i-a primit pe parintii si colegi ai elevilor impuscati saptamana trecuta la un liceu din Florida.

- Un sofer din convoiul presedintelui american Donald Trump, care si-a petrecut weekendul prelungit la resedinta din Florida, a fost retinut scurt timp in weekend, pentru ca a trasportat o arma de foc in bagaje, potrivit Secret Service, insarcinat cu protectia presedintelui, scrie AFP, conform news.ro.Arma…

- Casa Alba a amenintat joi Rusia cu "consecinte internationale" pentru atacul cibernetic global NotPetya care a fost "cel mai distructiv si costisitor din istorie", potrivit unui comunicat, citat vineri de AFP. Acest atac cibernetic - efectuat in iunie 2017 de militari rusi - "iresponsabil…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat joi ca Rusia neaga categoric acuzatiile Mrii Britaniii conform carora Rusia ar fi responsabila pentru atacul cibernetic „NotPetya” de anul trecut, scrie Reuters. Peskov a declarat, in cadrul unei conferinte de presa,ca acuzatiile sunt nefondate…

- Marea Britanie a acuzat Rusia ca anul trecut a atacat cibernetic Regatul Unit. Britanicii cred ca Moscova a transmis un virus care a cauzat probleme companiilor din Europa, inclusiv companiei britanice Reckitt Benckiser, scrie Reuters, conform news.ro.Atacul denumit „NotPetya” din iunie 2017…

- Atac armat la Agenția Naționala de Securitate in SUA, soldat cu cel puțin trei victime. Un atac armat a avut loc miercuri, la Agenția Naționala de Securitate (NSA) din SUA. Cel puțin trei persoane au fost ranite și transportate la spital. Totodata, atacatorul a fost reținut, potrivit presei americane. …

- Autoritatile din Letonia investigheaza o banca nationala suspectata ca a efectuat tranzactii financiare cu regimul din Coreea de Nord, operatiuni care au legatura cu sistemul de rachete balistice al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "Investigam aceasta chestiune. Dar pana…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP, scrie agerpres.ro.

- UE si-a definitivat luni pozitia in vederea negocierii fazei de tranzitie post-Brexit cerute de Regatul Unit, in cursul careia vrea ca Londra sa continue sa participe la bugetul european dar renuntand la orice putere de decizie in Uniunea Europeana, relateaza AFP.

- Uniunea Europeana si-a finalizat luni pozitia in vederea negocierii fazei de tranzitie post-Brexit cerute de Marea Britanie, in cursul careia vrea ca Londra sa continue sa participe la bugetul european, dar renuntand la orice putere de decizie in UE, relateaza AFP, citat de News.ro . Aceste conditii…

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti.…

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste luni pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian. "Consiliul de Securitate al ONU va avea maine consultatii cu privire la situatia din Siria. Franta va sublinia in special urgenta asigurarii…

- O fetita din Romania a impresionat pana la lacrimi America in anii comunismului. Chemata in cea mai longeviva emisiune TV de la posturile de televiziune din SUA, ea a relatat cum a fost agresata de Securitate, impreuna cu familia sa, pentru convingerile religioase.

- 'Aceasta rezolutie a parlamentului armean recunoaste si condamna genocidul impotriva yaziditilor in teritoriile aflate sub controlul gruparilor teroriste in Irak, in 2014', a declarat vicepresedintele Comisiei parlamentare pentru drepturile omului a parlamentului armean, Rustam Mahmudian, prezentandu-le…

- Toate business-urile care opereaza la nivel global au avut un termen limita pentru dispozitiile emise de Natiunile Unite, prin care orice asociere de business care opereaza in Coreea de Nord, trebuie sa iasa de pe piata respectiva, potrivit Wall Street Journal. Cu toate acestea, zeci de…

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a aprobat joi reautorizarea pentru sase ani a Agentiei Nationale de Securitate (NSA) sa intercepteze comunicatiile pe internet cu strainatatea, informeaza AFP. Dezbaterea a fost perturbata pentru scurt timp de o postare pe Twitter a presedintelui Donald Trump,…

- Un purtator de cuvant al prim-ministrului Marii Britanii Theresa May, a declarat, joi, ca Guvernul de la Londra nu va organiza un nou referendum pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Declaratiile purtatorului de cuvant al…

- Nu se stie nimic in urma discutiile purtate in aceasta saptamana intre Coreea de Nord si Coreea de Sud, altele decat ceea ce este deja cunoscut. La fel ca la orice alta intalnire anterioara, Coreea de Sud va soma cu greu conduita gresita a Coreei de Nord, negand astfel sanctiunile pe termen lung impuse…

- Peste 23 de milioane de britanici au fost asteptati in magazinele din Regatul Unit la cea mai aglomerata zi de cumparaturi a anului. In Londra, Birmingham, Manchester sau Liverpool, oamenii s-au asezat la cozi inca de la 6 dimineata, dupa ce marile lanturi de magazine au promis reduceri de pana la 90…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele balistice. „Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite tocmai a votat 15-0 în favoarea impunerii unor sanctiuni…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, sambata, membrii Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, pentru ca au votat in favoarea impunerii unor noi sanctiuni asupra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al acesteia, informeaza site-ul postului BBC.

- Consiliul de Securitate al ONU a înasprit vineri sanctiunile împotriva Coreii de Nord printr-un vot unanim asupra unei rezolutii americane care abordeaza aprovizionarea cu petrol si chestiunea muncitorilor nord-coreeni din strainatate, relateaza AFP. Este a noua serie de sanctiuni impuse…

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Turcia va aduce in atentia Adunarii Generale a ONU rezolutia prin care se solicita SUA sa-si retraga declaratia privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat marti presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters. Rezolutia a fost introdusa luni in…

- Modificarile la legile Justitiei si la Codurile Penale i-au facut pe ambasadorii statelor UE sa faca front comun impotriva PSD, la o intalnire cu ministrul Afacerilor Europene, Victor Negrescu (PSD). Potrivit unor surse diplomatice, Romania va rata obtinerea unui loc nepermanent in Consiliul de Securitate…

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica în cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt Petersburg, transmite…

- Consiliul de Securitate al ONU va vota luni asupra unui proiect de rezolutie ce vizeaza respingerea deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala oficiala a statului Israel, transmite AFP.

- Consiliul de Securitate al ONU va vota luni textul unei rezolutii ce cere Statelor Unite sa anuleze decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala oficiala a Israelului, vot in care, cel mai probabil, Washingtonul isi va exercita dreptul de veto.