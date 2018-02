Stiri pe aceeasi tema

- Peste o cincime din pacientii internati sunt nemultumiti sau foarte nemultumiti de curatenia din spitale si tot atatia au fost nevoiti sa isi cumpere medicamente sau alte materiale sanitare din banii proprii. Acestea sunt doar cateva dintre principalele nemultumiri ale romanilor cu privire la serviciile…

- Cifrele relevate de raport nu sunt imbucuratoare pentru Timiș. Niciun spital din județ nu se afla in top 10 al unitaților sanitare in funcție de procentul de pacienți mulțumiți și foarte mulțumiți de serviciile medicale oferite de spital. De asemenea, niciun spital din Timiș nu este…

- Un spital din Cluj, in TOP 10 al "spitalelor rusine" din Romania Peste o cincime din pacientii internati sunt nemultumiti sau foarte nemultumiti de curatenia din spitale, acelasi procent declarand ca au fost nevoiti sa isi cumpere medicamente sau alte materiale sanitare din banii proprii in perioada…

- Observatorul Roman pe Sanatate a publicat rezultatele chestionarelor completate de pacienții romani externați din unitațile spitalicești din țara. Potrivit rezultatelor, o cincime din pacienți au fost nemulțumiți de curațenia din spitale și tot atația au fost nevoiți sa iși aduca medicamente de acasa.…

- Peste o cincime din pacientii internati sunt nemultumiti sau foarte nemultumiti de curatenia din spitale, acelasi procent declarand ca au fost nevoiti sa isi cumpere medicamente sau alte materiale sanitare din banii proprii in perioada internarii in spital, releva un raport al Observatorul Roman de…

- Presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, a afirmat, la manifestarile dedicate Zilei Mondiale de Lupta Impotriva Cancerului, ca la sfarsitul anului anului 2016 s-au introdus doua noi subprograme vizand diagnosticul genetic al tumorilor solide maligne, respectiv diagnosticul si monitorizarea bolii minime…

- Terapiile fara interferon pentru pacientii cu hepatita C au fost initiate Procedurile necesare contractarii terapiilor fara interferon pentru pacientii cu hepatita C au fost initiate - a declarat purtatorul de cuvânt al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Augustus Costache.…

- În cadrul ședinței Primariei de luni, 5 februarie, primara Silvia Radu a solicitat demisia șefului direcției de Sanatate din cadrul Primariei, Mihai Moldovanu. Solicitarea a fost facuta în urma unei vizite a primarei la spitalul Nr.1 din Capitala, efectuate în urma unui șir de…

- Sorina PINTEA, ministrul Sanatatii, s-a intalnit in aceasta dimineata cu reprezentantii Aliantei Nationale a Pacientilor cu Boli Rare. "Va multumesc ca mi-ati dat ocazia de a incepe mandatul alaturi de pacienti. Pentru mine este important ca Ministerul Sanatatii sa fie deschis in colaborarea cu asociatiile…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 667 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, marti, ca a fost realizata varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru pentru 2018, fiind incluse o serie de modificari care sa duca la cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii, dar si debirocratizarea…

- Ministerul Sanatatii (MS) a solicitat, luni, directiilor de sanatate publica sa ia toate masurile pentru rezolvarea situatiilor speciale cauzate de conditiile meteorologice nefavorabile. Oficialii ministerului au cerut evaluarea numarului de bolnavi care necesita transport in vederea efectuarii dializei,…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca are in vedere imbunatatirea cadrului legislativ pentru activitatea de transplant, in prezent un proiect in acest sens aflandu-se in dezbatere publica. 'Avem in vedere imbunatatirea cadrului legislativ pentru activitatea de transplant. In prezent,…

- Ministrul Sanatatii, s-a intalnit cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si reprezentantii acestei institutii pentru a discuta propunerile de debirocratizare a actului medical care urmeaza sa fie cuprinse intr-o Ordonanta de modificare a Legii nr. 95 a Sanatatii. Ministrul Sanatatii…

- Criza din sistemul de sanatate din Marea Britanie se agraveaza. 95 la suta din paturile din spitale sunt ocupate, iar pacientii adusi cu ambulanțele sunt consultati pe culoare. "Aici e spitalul "Heartlands" din Birmingham si sunt... una, doua, trei...

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, afirma intr-un comunicat remis presei ca noile masuri privind debirocratizarea actului medical agreate impreuna cu reprezentantii CNAS vor fi introduse intr-un proiect de ordonanta care va fi supus aprobarii Guvernului in cursul acestei luni. 'Noile masuri…

- Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Laurențiu-Teodor Mihai, a explicat, la interviurile Libertatea, motivele pentru care medicii de familie ar trebui sa semneze actele adiționale la Contractul-cadru, recunoscand totuși ca asistența medicala primara este subfinanțata, chiar daca, pentru…

- Sute de medici de familie refuza sa semneze contracte cu casa de sanatate La nivel national, aproape 90% dintre medicii de familie au semnat prelungirea de contract cu casele de asigurari de sanatate, însa aproape 1.400 de colegi ai lor refuza si astfel aproape 2,5 milioane de pacienti nu pot…

- Toți medicii de familie doljeni au semnat contractul prin care pot oferi servicii medicale decontate de Casa de Asigurari de Sanatate. Dupa mai bine de o luna de proteste, medicii au pierdut „batalia“ cu autoritațile in doar cateva ore. Dupa ...

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a transmis, joi, o scrisoare catre Primul Ministru, Mihai Tudose prin care ii solicita demisia Ministrului Sanatații, Florian Bodog. Zilele acestea, sistemul de sanatate se confrunta cu o noua criza, cea a medicilor de familie.…

- Un numar de 125 de medici de familie din județul Alba au semnat actele aditionale cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate, adica 64% din totalul de 196 care sunt in relatii contractuale cu CJAS. Potrivit reprezentanților CJAS Alba, cei 71 de medici care nu și-au prelungit contractele o vor putea…

- Numarul de români care au beneficiat de venitul minim garantat din 1 ianuarie 2017 pâna în 30 noiembrie este de 235.331 de persoane, iar suma totala platita de la bugetul de stat, a fost de 725 de milioane de lei, adica peste 150 de milioane de euro. Astfel, lunar, sunat cheltuiți…

- Casa Nationala de Sanatate a anuntat ca asiguratii cu urgente medico-chirurgicale precum si cu 59 de afectiuni nominalizate (intre care se numara afectiunile oncologice, diabetul, hepatita cronica, astmul bronsic, dar si afectiunile copilului cu varsta sub un an) se pot ...

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca perioada semnare a actelor aditionale la contractele cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, documentele fiind semnate de peste 75% din medicii de familie. "Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele aditionale…

- Protestul medicilor de familie: Sunt medici carora le e frica. Li s-a spus ca raman fara contract O parte dintre medicii de familie protesteaza, pentru a doua zi, fata de birocratia din sistemul de sanatate, refuzand sa acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacientii…

- "O parte dintre noi continua protestele, o parte nu. Sunt medici carora le e frica. Pentru ca li s-a spus ca raman fara contract, ceea ce inseamna ca te duci sa vinzi gogosi in piata, nu numai tu, ci si asistenta. Multi deja si-au depus cereri de emigrari. Daca se va continua acest protest sau nu…

- Societatea Nationala de Medicina a Familiei si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie anunta la finalul anului 2017 ca, incepand cu data de 3 ianuarie 2018, cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate solicita medicilor de familie maxima responsabilitate fata de pacienții pe care-i au in ingrijire, avand in vedere ca unii doctori nu mai pot prescrie rețete, bilete de trimitere și concedii medicale pentru ca nu au semnat contractele cu casele de asigurari de…

- Conform datelor furnizate de Casa Naționala de Sanatate, la nivel național, peste 60% din medicii de familie au semnat actul adițional de prelungire a contractului cu casele de asigurari, in baza caruia acorda servicii medicale in sistemul public de asigurari de sanatate. In București, numarul medicilor…

- Ministrul Sanatații cere respectarea dreptului la servicii medicale compensate și subliniaza, in contextul protestului medicilor de familie, ca 60% dintre cadrele medicale au semnat deja actele adiționale pentru prelungirea contractelor cu CNAS. Bodog face și precizari cu privire la revendicarile medicilor…

- de a folosi boala si suferinta acestor oameni in negocieri Conform datelor furnizate de Casa Nationala de Sanatate, la nivel national, peste 60% din medicii de familie au semnat actul aditional de prelungire a contractului cu casele de asigurari, in baza caruia acorda servicii medicale in sistemul public…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca nu considera „etic si normal” ca medicii de familie care protesteaza fata de birocratia din sistemul de sanatate sa foloseasca pacientii in negocieri, precizand ca „exista loc de mai bine la finantare”. „90%…

- Medicii de familie protesteaza, începând de astazi, fața de birocrația din sistemul de sanatate, și nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel încât pacienții nu vor mai primi trimiteri și rețete compensate. În urma deciziei medicilor…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie anunta la finalul anului 2017 ca incepand cu data de 3 ianuarie 2018, cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii actelor…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat, dupa o intalnire cu absolventii de rezidentiat care nu au obtinut locuri in spitale, ca a cerut Colegiului Medicilor din Romania ca tinerii sa poata practica la cabinetele medicilor de familie sau la dispensare, activitatea lor fiind limitata.

- Florian Bodog anunta ca bugetul pentru medicina de familie va fi suplimentat Bugetul pentru medicina de familie va creste, anul viitor, cu 278 de milioane de lei, a declarat joi ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in urma unei intalniri cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. …

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a discutat in aceasta dimineata cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate despre revendicarile reprezentantilor medicilor de familie. 'Urmaresc indeaproape discutiile dintre medicii de familie si conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate care…

- Ministrul Sanatatii a discutat, joi dimineata, cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate despre revendicarile reprezentantilor medicilor de familie, Florian Bodog precizand ca, pentru 2018, este prevazut ca bugetul pentru medicina de familie sa se suplimenteze cu 278 milioane de lei.…

- Cabinetele de medicina familiei din Arges nu vor mai acorda servicii decontate de Casa de Asigurari de Sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de ...

- Lista acestor afectiuni grave se va stabili de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii. De asemenea, actul normativ simplifica procedura de acordare a certificatelor de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav, daca insotesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru…

- Consumul ridicat de antibiotice a facut din Romania una dintre țarile europene cu cele mai mari rate de rezistența a bacteriilor la tratament. Rezistența la antibiotice a fost catalogata in cadrul unei reuniuni a ONU ca fiind „cel mai mare și urgent factor de risc global care necesita atenție internaționala…

- 5 aparate medicale necesare pentru secțiile Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu au fost achiziționate in cursul acestei luna. Este vorba despre un videobronhoscop, un analizor automat de imunologie, un concentrator de oxigen portabil, un autoclav și un polisomnograf, dupa cum aflam de la managerul…

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10.00, la Guvern, pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, au declarat pentru Agerpres surse guvernamentale. La intalnirea de la Palatul Victoria,…

- Printr-o postare publicata pe reteaua de socializare Facebook, ministrul Sanatatii Florian Bodog asigura ca, desi nu se ingrijeste sa fie popular pe retelele de socializare, ia toate masurile necesare pentru asigurarea medicamentelor pe piata. Inclusiv a imunoglobulinei, despre care informeaza…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a reacționat dur, luni pe contul sau de Facebook, la acuzațiile facute de fostul ministru Vlad Voiculescu, dupa moartea unei paciente cu imunodeficiența primara la spitalul județean Alba.

- Cu o traditie medicala din 1871, Wiener PrivatKlinik (WPK) este unul dintre cele mai mari spitale private austriece, avand peste 30 de specialitati medicale si peste 250 dintre cei mai renumiti medici vienezi.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Portugalia ca, incepand cu data de 24 noiembrie 2017, este anuntata o greva generala a personalului auxiliar din institutiile de sanatate. Conform Federatiei Sindicale din Administratia…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Portugalia ca, incepand cu data de 24 noiembrie 2017, este anunțata o greva generala a personalului auxiliar din instituțiile de sanatate. Conform Federației Sindicale din Administrația…

- In 2018, Ministerul Sanatații (MS) va dubla bugetul Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei, se arata intr-un comunicat al ministerului. Astfel, MS va aloca peste 41 milioane de lei pentru derularea Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control…

- Fostul ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos, Vlad Voiculescu, prezinta cauzele pentru care pacientii romanii sunt inca mai expusi riscului contractarii de infectii intraspitalicesti decat alti europeni. Voiculescu povesteste, astfel, ca tatal sau, care a fost internat des in perioada in…