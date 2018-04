Stiri pe aceeasi tema

- Militarii care pleaca in misiuni in tara vor avea dreptul la o indemnizatie zilnica dubla fata de “indemnizatia de delegare si de detasare de care beneficiaza personalul autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii”, se arata intr-un proiect de Hotarare de Guvern promovat de Ministerul…

- Soferii care vor sa recupereze taxa auto vor putea face asta doar cu o simpla cerere. Nu vor mai trebui sa depuna copii ale documentelor masinii sau chitanta care facea dovada ca au platit taxa. Decizia a fost luata astazi, in Guvern

- E scandal total intre fostul deputat fugar, Sebastian Ghita si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita l-a desfiintat pur si simplu pe ministru. Fostul deputat sustine ca s-a vazut la Belgrad cu Toader si il si ironizeaza pe titularul de…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului (MTS) din Romania lanseaza astazi, la Guvern, programul de tabere "ARC" editia 2018, dedicat in acest an celebrarii Centenarului Marii Uniri.

- La putin timp dupa ce a dus Dinamo in play-out, "oferindu-i" sansa celei mai slabe clasari din istorie, Ionut Negoita a anuntat ca nu mai e interesat sa continue ca actionar in Stefan cel Mare, iar perioada care a urmat a fost presarata cu mai multe propuneri de preluare a clubului. Odata devenit…

- Prim-ministrul Pavel Filip a convocat astazi sedinta Celulei de criza privind starea vremii. In aceasta noapte, polițiștii, salvatorii și carabinierii vor patrula traseele Chișinau – Caușeni – Anenii Noi –Varnița, Chișinau – Leușeni dar și Chișinau –Calarași – Ungheni.

- In contextul apariției scrisorii de la Comisia Europeana, așa numita ”lista neagra” trimisa la Guvern in 2012 de la Bruxelles, fostul premier, Adrian Nastase il acuza pe Traian Basescu ca a complotat și ordonat eliminarea sa din viața...

- Pensiile vor fi indexate cu 6,6 la suta din 1 aprilie. Un proiect de hotarire in acest sens va fi examinat astazi la Guvern. Alocatiile pentru limita de virsta a peste 500 de mii de oameni vor creste cu 96 de lei. {{243992}}Pensia minima va constitui de luna viitoare 1025 lei. Si alocatiile pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca va fi infiintata Comisia Nationala pentru aprobarea planului de fundamentare a aderarii la moneda Euro in 2024, din care vor face parte reprezentanti din Academia Romana, Presedintie, Guvern, parti interesate din societatea civila, alte institutii,…

- In cursul zilei de joi, 15 martie, in cadrul sedintei de Guvern a fost semnat proiectul de hotarare privind atestarea ca statiune de interes national a localitatii Borsa si ca statiune de interes local a comunei Oncesti, ambele din Maramures.

- Optiunea persoanelor fizice de a dona 2% din impozitul pe venit entitatilor nonprofit va fi valabila 2 ani consecutivi, conform unei Ordonante de Urgenta adoptate, joi, de Guvern, referitoare la Declaratia Unica, informeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP) printr-un comunicat de presa. …

- Ministrul Transporturilor, lucian Șova, a anunțat, miercuri, ca are ca obiectiv deschiderea loturilor 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda în luna mai. Acestea se întind pe 29 de kilometri, de la Aiud pâna la Turda, transmite corespondentul MEDIAFAX.Acesta a fost întrebat,…

- Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea si-ar fi dorit sa fie ministru de Interne in guvernul USL, cerandu-i in acest sens sprijin lui George Maior, la acel moment sef al SRI. Reactia, dupa ce Dragnea a declarat ca Ponta a primit lista cu membrii Executivului de la Maior.

- Cu toate ca fusese votata, Constitutia Dobrogei nu rezolva o chestiune de cea mai mare importanta, si anume cea a proprietatii. "Si oamenii de la Guvern credeau, cu drept cuvant, ca rezolvarea ei trebuia sa premearga egalarea in drepturi a cetatenilor provinciei anexate cu cetatenii tariildquo;, scria…

- "A gresi e omeneste sau numai cine nu munceste nu greseste. In fiecare zi e o zi foarte plina, sunt multe presiuni. Din dorinta de a explica cat mai multe poate am facut acea greseala. Sunt foarte putini oamenii care nu au gresit niciodata", a afirmat Dancila, citata de News.ro . Premierul a spus…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca in timp ce se faceau „chermeze” cu sefii serviciilor de informatii, el era condamnat, afirmand ca la Congresul PSD se va discuta mult despre relatia SRI-PSD, SRI-Guvern, SRI-Parlament.

- Gheorghe Damian, care pana la excludere era vicepresedinte al PSD Alba si unul dintre cei mai longevivi primari ai partidului din judet, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca excluderea sa din PSD a fost aprobata recent de conducerea centrala a partidului dupa ce o propunere in acest…

- Bijuteriile din platina, aur si argint se vor scumpi din a doua parte a anului. O Ordonanta de urgenta trecuta de Guvern obliga toti bijutierii romani sa aplice pe produsele vandute marca statului. Desi scopul legii era eliminarea falsurilor din piata, ceea ce vor simti romanii sunt scumpirile. Comerciantii…

- Germania a reusit sa iasa din criza politica in care a intrat dupa alegerile parlamentare din toamna. Cancelarul german, Angela Merkel, va forma cel de-al patrulea Guvern, dupa ce Partidul Social-Democrat din opozitie a votat in favoarea unei coalitii cu Uniunea Crestin-Democrata.

- Iordache, dupa vizita lui Timmermans: Fara indoiala, nu vor mai fi diferente de opinie intre Bucuresti si Bruxelles Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat vineri, ca dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, nu vor mai fi diferente de opinie intre Bucuresti si…

- 'Profesorii si medicii au primit astazi o veste buna, pentru ca, am afirmat in repetate randuri, Legea salarizarii unitare urmareste cateva domenii de interes strategic, cu referire la educatie si sanatate. Deci atat medicii, cat si profesorii, doua categorii profesionale foarte importante, de care…

- De ce va eșua proiectul „Dragnea președinte” Din dorința prea mare de a-și vedea fața pe pereții cabinetelor de Istorie, Dragnea a cazut in propria capcana și va culege roadele revoluției precoce, adica fix... nimic. Aparențele dau ca pierduta cauza celor care nu doresc un grup de infractori la…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale din prioada 2004-2007, Ioan Vida, sustine ca presedintele Romaniei este obligat sa accepte solicitarea de revocare a sefei DNA, formulata de ministrul Justitiei."Da (este obligat - n.r.). Sunt competente legale. Lumea nu stie ce e aia. Cel din Guvern…

- Valabilitatea pașapoartelor simple, electronice va fi extinsa la 10 ani, fața de 5 ani, cat este in prezent pentru persoanele care au implinit 25 de ani. Anunțul a fost facut, joi, in ședința de Guvern, de catre premierul Viorica Dancila. Ea a precizat ca pentru persoanele intre 12 și 25 de ani, valabilitatea…

- Noile grile de salarizare a bugetarilor, adoptate de Guvern anul trecut, combinate cu masurile „revolutiei fiscale" si efectul de crestere in cascada a preturilor la toate bunurile si serviciile, au provocat anomalii grave in economia de piata si deformarea scarii valorilor.Asa se face ...

- Deși, de-a lungul ultimilor ani, la nivelul județului Timiș, edilii mai multor comune au anunțat, pompos, ca vor ridica traiul comunitaților pe care le reprezentau... The post Aquapark in Timis! Finanțarea va fi asigurata de la guvern in proporție de 85 la suta appeared first on Renasterea banateana…

- Fostul presedinte Traian Basescu da de stire actualei puteri ca „a inceput Unirea”, precizand totodata ca pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale UNIREA cu Romania.

- Premierul Viorica Dancila vorbeste, de la ora 21.00, la Antena 3, despre discutia sa cu ministrul Tudorel Toader in ceea ce priveste activitatea DNA, masurile luate de Guvern, dar si despre congresul extraordinar al PSD.

- Premierul Viorica Dancila ar urma sa aiba o discutie, joi, inaintea sedintei de Guvern, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care si-a intrerupt vizita oficiala in Japonia pentru a reveni in tara, Dancila spunand ca ii va cere ministrului sa aiba "o declaratie in ceea ce priveste decizia" legata…

- Intr-o discutie cu redactorii Capital, fostul jucator de tenis, devenit de ani buni „cel mai bogat roman“, a detaliat intregul proiect explicand si greutatile care stau in calea realizarii acestui vis al sau. „Noi planuim treaba asta de zeci de ani. In ultimii ani am primit si promisiuni de la Guvern,…

- Proiectul de lege pentru achizitionarea rachetelor HIMARS joi va fi in sedinta de guvern si se va aproba. (...) O sa facem plata pana la 28 februarie pentru primul sistem de rachete HIMARS (...) in valoare de aproape un miliard de dolari. (...) Joi, in sedinta de guvern, vom aproba si hotararea privind…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz contrar…

Cel putin trei persoane au murit si alte patru au fost ranite grav, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic in Marele Canion din Statele Unite ale Americii, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, este de parere ca in PSD continua "dictatura Dragnea" si ca decizia de excludere din randul social-democratilor a primarului Iasiului, Mihai Chirica, reprezinta "un avertisment" catre cei din teritoriu care nu adopta linia liderului social-democratilor.…

- Premierul Viorica Dancila a spus, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii. „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar si a mutarii contributiilor de la angajator la…

- ”Este un moment important și este bine sa-l comentam. O sa spun un lucru pe care e bine sa-l repetam. In aceasta seara, Klaus Iohannis l-a acceptat pe Liviu Dragnea ca premier al Romaniei. Pentru ca Sorin Grideanu și Mihai Tudose aveau, totuși, un joc de independența limitata. Dancila nu va avea.…

- Mihai Tudose si-a prezentat demisia din functia de prim-ministru al Romaniei luni seara, in CEx al PSD, gest care readuce norii negri ai instabilitatii asupra Romaniei. Acest moment nefast pentru intreaga societate vine dupa ce s-au scurs 6 luni de cand social-democratii isi sacrificasera un alt premier,…

- Pe 18 februarie 1790, Thomas de Mahy, marchiz de Favras (26 martie 1744- 19 februarie 1790) , intra in istorie drept primul nobil executat, fara distinctia de clasa de oamenii de rand in ceea ce priveste modul de executie. Acuzatia a fost ca incercase sa salveze familia regala de pericolele revolutiei…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, legat de criza generata in PSD și in guvern de tensiunile dintre premierul Mihai Tudose si ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, ca “in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate“. “Daca in Olanda…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sugereaza ca activitatea administrației publice este incetinita de conflictul dintre PSD și Guvern. „Observ ca motoarele administratiei publice centrale si locale au incetinit.. este o reactie organica la criza politica”, scrie Firea pe Facebook. Edilul PSD adauga…

- Șeful Poliției, chestorul Bogdan Despescu, a mers, vineri dimineața, la Guvern, pentru o intalnire – fulger cu premierul Mihai Tudose. Despescu i-a inmanat lui Tudose raportul cerut, cu doua zile in urma, privind modul in care au acționat polițiștii și motivele pentru care nu fost luate masuri in cazul…

- Romania TV va transmite in direct declaratia ministrului Carmen Dan. Intrebata daca intentioneaza sa-si dea demisia din Guvern dupa declaratia premierului Mihai Tudose, care a acuzat-ocaminte, Carmen Dan a spus joi dimineata ca va lamuri "cat de curand" problema. "In ceea ce priveste…

- Tinerii dezavantajati se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in institutiile publice locale, pentru a dobandi diverse competente, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, in sedinta de Guvern.

- Vicepreședintele PSD, Rovana Plumb, a reacționat vineri in criza politica din Guvern, generata de refuzul premierului Mihai Tudose de a-l demite pe șeful Poliției, Bogdan Despescu, și s-a poziționat de partea ministrului de interne. “In ceea ce privește modul in care a reacționat ministrul Carmen Dan,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat ca urmeaza sa se organizeze un concurs pentru 200 de posturi, care vor ajuta la recalibrarea Institutului Cantacuzino, urmand ca intreaga schema de personal sa cuprinda peste o mie de posturi. MApN cauta un teren pentru productia de vaccinuri. "Avem o schema…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca sistemul constitutional romanesc are 'o hiba majora - suprapunerea puterilor executive intre Guvern si presedinte' si ca o eventuala revizuire a Legii fundamentale trebuie sa aiba 'suportul' tuturor fortelor politice. 'Pana sa ajungem…

- Un tunel pe sub Dunare, cu o lungime de circa 2 kilometri, cu doua benzi de circulație și toate dotarile moderne necesare ar fi fost o premiera pentru Romania. Primaria Galați și-a insușit acest proiect și a contractat inca din 2013 compania care sa se ocupe de studiul de fezabilitate. Intre…

- Relatia lui Liviu Dragnea cu Mihai Tudose s-a stricat la scurt timp dupa instalarea ultimului in functia de premier. Daca la inceput Mihai Tudose vorbea in termeni de subordonare fata de liderul PSD, mai tarziu a aratat ca doreste mai multa independenta. Si-a impus punctul de vedere pe legile justitiei,…

Simona Halep se asteapta la o partida "dificila", dar frumoasa, impotriva compatrioate ei, Irina-Camelia Begu, in semifinalele turneului de la Shenzhen, programate vineri.

- NEWS ALERT Klaus Iohannis a promulgat bugetul pe 2018. "Sunt multe vulnerabilitati" Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, atragand insa atentia ca exista multe vulnerabilitati, printre care incadrarea deficitului…