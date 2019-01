Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat ca modificarile Codurilor penale trebuie prezentate intr-o perioada rezonabila prim-ministrului de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, mentionand ca intervine un moment cand aprecierea fata de un om nu mai poate compensa lipsa…

- Instanța suprema a decis, joi, suspendarea executarii pedepsei in cazul fostului ministru Elena Udrea in dosarul "Gala Bute" si eliberarea acesteia pana la solutionarea efectiva a contestatiei, anunța avocatul Veronel Radulescu. Aceeași masura a fost luata și in cazul lui Tudor Breazu, relateaza…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri noaptea, eliberarea mai multor persoane in dosare in care avocatii condamnatilor au contestat alcatuirea completurilor de cinci judecatori, In urma hotararii sunt pusi in libertate Rudel Obreja, Constantin Nita si Dan ...

- Instanta suprema a decis miercuri noapte eliberarea mai multor persoane in trei dosare celebre in care avocatii condamnatilor au invicat ilegalitatea completurilor de cinci judecatori. Astfel, vor fi eliberati din penitenciare Rudel Obreja, Constantin Nita si Dan Sova. Dan Sova era condamnat in dosarul…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, a declarat vineri, la Parlament, ca ar fi o „soluție” ca prin OUG de modificare a codurilor penale sa se dezincrimineze abuzul in serviciu.Intrebat cum comenteaza faptul ca in discuțiile cu USR de la Palatul Victoria, ministrul Justiției,…

- Fostul ministru al Justiției, Raluca Pruna, a vorbit la RFI despre un semnal de o duritate fara precedent pe care Comisia Europeana și Parlamentul European l-au transmis unui stat membru prin Rezoluția privind statul de drept și raportul MCV. In evaluarea Ralucai Pruna cel puțin trei puncte ii sunt…

- Curtea de Apel Alba Iulia va judeca cererea de suspendare a raportului intocmit de ministrul Justitiei . Instanța a confirmat vineri, 2 noiembrie, inregistrarea unui dosar cu privire la cererea procurorului general Augustin Lazar care solicita suspendarea executarii procedurii de revocare din functie,…