- Antonia a rabufnit dupa ce a fost criticata ca are un comportament pueril și ca nu are atitudinea potrivta pentru o femeie care este mama. Cantareața Antoonia a fost criticata in numeroase randuri pentru comportamentul ei. Mulți carcotași au comentat pe seama fapului ca artista se stramba mereu, nu…

- Invitata in cadrul emisiunii “’Neatza cu Razvan si Dani”, Antonia s-a ținut de dezvaluiri incendiare din viața de cuplu cu tatal baieților ei. Vedeta a venit in platoul de televiziune impreuna cu Feli, Cheloo și Carla’s Dreams ca sa vorbeasca despre show-ul “The Four – Cei 4”, unde artiștii sunt jurați.…

- Antonia jongleaza viața de familie și cea profesionala, dar are un ajutor de incredere acasa. In vreme ce Alex Velea marturisea ca el și Antonia au o viața amoroasa activa și este pefecta in pat, Antonia i-a gasit o alta indeletnicire partenerului ei.

- Antonia ar amintiri foarte puternice despre primul sau iubit. vedeta a starnit furtuna in familia ei din cauza celor intamplate. Antonia, care a dezvaluit cum a ajuns in Romania , și-a amintit, in cadrul unui interviu pentru a1.ro, despre primul sau iubit. la acea vreme, ea a fugit de acasa pentru a…

- Alex Velea este un adevarat sex-simbol și este de departe unul dintre cei mai invidiați barbați din Romania, iar motivele sunt pe cat se poate de evidente. Pe langa faptul ca arata impecabil și are un fizic absolut sculptat, se bucura de iubirea uneia dintre cele mai frumoase femei din lume, amintindu-ne…

- Antonia este considerata una dintre cele mai frumoase vedete din showbiz-ul romanesc. Deși o doresc toți barbații, cantareața nu are ochi decat pentru alesul sau, Alex Velea, alaturi de care are și doi baieți, pe Akim și Dominic.

- Baiețelul cel mic al Antoniei are probleme de sanatate. Lui Akim ii dat dințișorii și are febra, așa ca mama lui a facut noapte alba. Din fericire, este o perioada delicata penru baiețel, insa nu este nimic grav. Antonia le-a imartașit fanilor sai despe clipele grele prin care a trecut, postand si…

- Antonia este una dintre mamele model din showbiz-ul de la noi. Ea reușește sa se imparta intre concerte și cei trei copii pe care ii are. Din nefericire, noaptea trecuta s-au scurt clipe delicate in casa in care locuiește cu Alex Velea. Și asta pentru ca fiul lor cel mic a facut febra mare. Cu […] The…

- Alex Velea și Denise Iacobescu, mama Antoniei, au realizat o ședința foto inedita in exclusivitate pentru revista Unica, iar imaginile vorbesc de la sine. Alex Velea și Denise Iacobescu, mama Antoniei, formeaza un cuplu-model de ginere și soacra. Cei doi au o relație calda, apropiata, iar prezența…

- In perioada 1-10 martie curent va avea loc Festivalul Internațional de Muzica "Marțișor – 2018". Printre artiștii care vor evolua sunt și Delia, Antonia și formația "Mirage", iar la deschidere va participa și soprana Valentina Nafornița.

- Antonia a ajuns astazi in Italia, țara in care fiica ei cu fostul soț, Vincenzo Castellano, traiește. Dupa ce artista și Maya s-au imbrațișat și au facut schimburi de cadouri, cele doua au petrecut timp ca fetele… și și-au facut de cap cu fardurile. Dupa ce au terminat sesiunea de machiaj, iubita lui…

- Antonia a plecat in urma cu cateva ore in Italia pentru a fi alaturi de fiica ei, scrie spynews.ro. Imediat cum a ajuns si-a anuntat prietenii de pe retelele de socializare ca este foarte fericita alaturi de Maya. Cunoscuta artista a filmat-o de mai multe ori si a postat imaginile pe retelele de…

- De cand a acceptat provocarea de a face parte dintr-un show despre stil, Alex Velea apare doar cu ochelarii de soare la ochi. Culmea este ca acest outfit nu se datoreaza stilului sau vestimentar, ci dupa cum singur declara, este o forma de respect fața de publicul sau. In momentul in care Alex Velea…

- Incendiar din dormitorul Antoniei! Pe contul ei de instagram artista si-a pus cateva fotografii in care apare in tandreturi cu Alex Velea. Pozele sunt intunecate, dar se poate observa foarte bine pasiunea dintre ei. A

- Alex Velea este un tata model si ii place sa stea cat mai mult in compania micutilor sai. Chiar daca este ocupat cu concerte si diverse evenimente, Alex Velea incearca sa petreaca cat mai mult timp posibil cu baietii lui.

- Mersul la sala vine insasi cu anumite pericole, avertizeaza doctorii. Bigorexia, adica obsesia pentru masa musculara, a ajuns sa afecteze unul din zece barbati in tarile dezvoltate. Gina Pistol, DE NERECUNOSCUT. I-a innebunit pe barbati cand a aparut la sala de sport FOTO Bigorexia…

- Povestea de dragoste dintre Ana și Alex Velea a fost desprinsa parca din filmele siropoase de la Hollywood. S-au intalnit pur intamplator, la metrou, s-au placut, s-au casatorit și parea ca nimeni și nimic nu va sta in calea iubirii lor. Totul a luat insa sfarșit din cauza Antoniei și, la inceputul…

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din industria muzicala romaneasca. Cei doi nu se feresc sa-și arate iubirea și au susținut, in repetate randuri, ca sunt suflete pereche. Cu toate acestea, Antonia a fost prinsa intr-o ipostaza compromițatoare.

- Antonia și Connect-R sunt doi dintre artiștii care, de-a lungul timpului, au facut spectacol pe scenele pe care au urcat. Iar intalnirea dintre ei, așa cum era de așteptat, s-a lasat cu un adevarat show, cei doi reușind sa se dea in stamba de fața cu toata lumea.

- Antonia a a vorbit despre relația ei cu Alex Velea, despre iubire și despre infidelitate. Cantareața a marturisit ca este greu sa sudezi o relație serioasa in zilele noastre, insa susține ca ea a avut norocul sa-l cunoasca pe Alex Velea cu care e foarte fericita. Insa, aceasta a vrut sa fie clar ca…

- Antonia a vorbit despre infidelitate și despre increderea in partener. Artista a recunoscut ca nu l-ar ierta niciodata pe Alex Velea daca ar inșela-o. Antonia și Alex Velea traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au impreuna doi copii și formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. „Ma simt…

- Desi credea ca, in sfarsit, lucrurile se vor rezolva, iar cei doi copii pe care ii are cu Antonia vor fi trecuti pe numele sau, iata ca Alex Velea trebuie sa mai astepte pana se va intampla acest lucru.

- Dupa ce au fost plimbati pe drumuri mai bine de jumatate de an, Antonia si Alex Velea asteapta astazi verdictul in cel mai important proces din viața lor. Cei doi ar putea afla, marti, verdictul in procesul de paternitate.

- Actorul Marius Manole a scos la suprafața detalii neștiute din culisele celor intamplate la emisiunea „Uite cine danseaza”, de la Pro TV. Actorul Marius Manole a fost marele caștigator al primei ediții a emisiunii „Uite cine danseaza” , difuzata anul trecut de postul de televiziune Pro TV. Printre concurenții…

- Premiera noului sezon „Bravo ai stil!“, in care 11 dintre cele mai populare concurente ale show-ului din cele trei sezoane intra din nou in competitia pentru marele premiu, va avea loc luni, 22 ianuarie, de la ora 16.30. Reintalnirea telespectatorilor cu Silvia, Alina, Andreea, Larisa (concurente in…

- Lino, „fiul adoptiv” al lui Alex velea, a trecut prin transformari in ceea ce privește look-ul. Alex Velea are grija de toti cei la care tine, inclusiv de “copilul adoptat”, Lino, un tanar talentat și care deja face carier in muzica. Lino, al carui tata a murit anul trecut , sta in aceeași casa cu artistul…

- Din 2013 Antonia bate drumurile tribunalelor. In tot acest timp ea s-a chinuit sa divorteze de afaceristul italian Vincenzo Castellano si, mai ales, sa-si vada fetita, care de mai bine de patru ani locuieste in Italia, cu tatal si cu bunicii paterni. Dorul de Maya si stresul divortului n-au impiedicat-o…

- Antonia a primit, in sfarsit, vestea pe care o asteapta de cativa ani. Artista va putea sa fie in cel mai scurt timp o femeie libera si isi va putea indeplini toate planurile pe care le are alaturi de iubitul ei, Alex Velea, alaturi de care are doi copii, Dominic si Akim. Din 2013, Antonia tot incearca…

- Alex Velea si Antonia au doi baieti frumosi dar si o mare neimplinire. Nici pana acum nu i-au botezat, desi Dominic are acum doi ani si noua luni iar mezinul, Akim, un an si doua luni. Totul are legatura cu divortul parca fara de sfarsit al Antoniei, care are ca efect indirect faptul ca din punct de…

- Antonia a vorbit despre lucrurile pe care putini dintre noi le cunossteam despre ea pana in prezent. Aceasta a acordat un scurt interviu in care a raspuns la catva intrebari si a dezvaluit care este relatia dintre ea si Delia, dar si care este felul de mancare pe care Alex Velea il gateste cel mai bine.

- Antonia, imbracata in hainele lui Alex Velea. Artista a postat o imagine pe contul de socializare și le-a marturisit fanilor ca ii place sa poarte imbracamintea iubitului ei. Antonia a facut publica o fotografie in care apare imbracata cu treningul portocaliu al lui Velea. Aceasta a și scris și un mesaj…