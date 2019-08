Obrăznicia statului. Nu este adevărat că 70% din apeluri sunt false, ci 55% sunt non-urgențe ”Peste 70% din apeluri sunt false sau abuzive la 112 și sunt facute de pe telefoane fara numar, și atunci inseamna ca nu poți lua nicio masura. Iți blocheaza tot 112 prin astfel de telefoane”. Declarația ii aparține lui Raed Arafat. In doar doua propoziții, Arafat reușește sa mute vina de la performanța catastrofala a serviciului 112 in cazul Alexandrei pe cetațenii care folosesc abuziv serviciul și sa arunce deloc subtil soluția de a se vinde cartele prepay doar cu actul de identitate. Cand face asta, Arafat este impertinent fața de cetațenii in slujba carora se afla și manipulator fața de adevar.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

