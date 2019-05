Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Mediului de Afaceri Ilan Laufer ar fi adormit, joi, in timpul audierilor de la Directia de Infractiuni Economice a Politiei Romane, acolo unde a fost chemat pentru a da declarații in legatura cu dosarul familiei Adamescu.

- Unele studii arata ca oboseala la volan este la fel de grava precum condusul sub influenta alcoolului. Oboseala se manifesta in mai multe etape: in prima faza se instaleaza neatentia, dupa care incep sa ne fie afectate abilitatile cognitive, ochii ne joaca feste si timpul de reactie scade. Apoi, dupa…

- Peste 1.700 de patrule de politisti au actionat, timp de o luna, pentru ca persoanele care folosesc transporturile aeriene, navale si feroviare sa ajunga in siguranta la destinatie. De asemenea, interventiile politistilor au salvat viata a 11 persoane care se aflau in situatii de pericol pe calea ferata.La…

- Surse demne de incredere au relatat pentru ZiarMM.ro faptul ca un alt posibil candidat pentru postul de primar al Primariei Baia Mare ar fi consilierul local PER, Daniela Bazarea. In urma mai multor articole publicate de site-ul nostru baimarenii au reusit sa-si faca o opinie cu privire la Bazarea,…

- Romania TV anunta ca fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, ar avea legutura cu mai multe adrese in SUA.Surse de la Bruxelles dezvaluie, pentru Romania TV, o informație-soc in ziua audierii Laurei Codruța Kovesi pentru postul de procuror general european. Potrivit acestor surse, Kovesi ar…

- Politistii de la Directia de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Romane au reusit sa-i prinda in flagrant pe trei indivizi care intrasera intr-un magazin Media Galaxy din Craiova. S-a intamplat vinerea trecuta, la o saptamana dupa jaful de la magazinul Altex, din incinta Egros din Suceava. ...