Oboseala cronica: 6 boli cauzate de lipsa somnului. Tu le stiai? Oboseala cronica: Iata 6 boli cauzate de lipsa somnului.



Obezitate si diabet, cauzate de oboseala cronica



Cercetatorii de la Universitatea din Chicago au facut conexiunea intre lipsa somnului si obezitate. Acizii grasi au impact asupra metabolismului si a abilitatii corpului de a regla nivelul zaharului din sange. Persoanele care nu dorm au mai multi acizi grasi in organismul lor, ceea ce are ca efect un metabolism mai lent. In schimb, oamenii care se odihnesc bine peste noapte nu au niveluri atat de ridicate de acizi grasi.



Alzheimer



Un studiu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu demonstreaza existenta unei legaturi intre lipsa somnului si aparitia tulburarilor de stres. Conform specialistilor, lipsa odihnei ii face pe oameni sa nu se poata desprinde de emotiile negative experimentate periodic.

- Singuratatea este la fel de nociva pentru sanatate ca si fumatul a 15 tigari pe zi. Iar izolarea sociala afecteaza si tinerii, nu doar persoanele in varsta. Studiul realizat in Marea Britanie scoate la iveala ca, numai in aceasta tara, noua milioane de oameni sufera de singuratate, cu efecte masive…

- Primii turisti din Republica Moldova, Ucraina si Rusia au ajuns la Poiana Brasov si Predeal, pentru a petrece Craciunul pe rit vechi, care se sarbatoreste pe data de 7 ianuarie. Unii turisti au ajuns in statiune cu masinile personale, iar altii cu autocarele. Acestia sint cazati la hoteluri de trei…

- Craiovenii care au mașinile inregistrate la DIT au obligația sa-și procure vinieta de parcare pana la data de 31 martie. Pana atunci, nu sunt pasibili de amenda. Persoanele care au autovehiculele inregistrate in evidenta fiscala a Directiei Impozite si Taxe ...

- Un renumit profesor de neurostiinta si psihologie de la Universitatea din California, Matthew Walker, explica efectele negative pe care le poate suferi creierul si corpul uman din cauza lipsei somnului. Specialistul spune ca lipsa somnului ne poate imbolnavi chiar de Alzheimer. Și asta pentru ca nopțile…

- Profesorul de neurostiinta si psihologie de la Universitatea din California, Matthew Walker, explica efectele negative pe care le poate suferi creierul si corpul uman din cauza lipsei somnului.

- Singuratatea este la fel de nociva pentru sanatate ca si fumatul a 15 tigari pe zi. Iar izolarea sociala afecteaza si tinerii, nu doar persoanele in varsta. Citeste si: Un fost consilier prezidential da ALARMA: 'Daca incepe RAZBOIUL cu Rusia, va incepe pe teritoriul nostru...' Studiul…

- 1. Lipsa de interes Incapacitatea de a te bucura de lucrurile ce altadata iți faceau placere, cum ar fi hobby-uri sau ieșirile cu prietenii, pe langa lipsa de interes in activitile uzuale, este un semn al depresiei. In vocabularul unei persoane depresive se gasesc des expresiile "nu ma intereseaza",…

- Daca 45% dintre persoanele interogate cred in aceasta ipoteza, 29% din repondenti considera ca ''functionarii din lumea sportului'' rus sunt responsabili de aceasta suspendare dictata de Comitetul International Olimpic (CIO), in timp ce organizatiile sportive internationale, precum CIO sau Agentia…

- Un circ din Rusia este acuzat ca isi hraneste animalele salbatice cu mancare de tip junk-food, dupa ce mai multe imagini din timpul unei reprezentatii a Circului Vladivostok au facut valva printre iubitorii de animale. Unul dintre cei mai apreciati traineri rusi este tras la raspundere de public.

- Un circ din Rusia este acuzat ca isi hraneste animalele salbatice cu mancare de tip junk-food, dupa ce mai multe imagini din timpul unei reprezentatii a Circului Vladivostok au facut valva printre iubitorii de animale. Unul dintre cei mai apreciati traineri rusi este tras la raspundere de public.

- Cum ne platim darile la stat la Cluj in perioada sarbatorilor. Vezi programul casieriilor Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice (DGRFP) Cluj a prezentat programul instituției in preajma sarbatorilor de iarna și felul in care pot plati obligațiile fiscale in aceasta perioada. Pentru…

- Sedentarismul, boala specfica modernitatii, creste exponential riscul aparitiei unor boli grave. Lipsa exercitiilor fizice determina atrofierea muschilor, scurtarea si slabirea acestora, cresterea susceptibilitatii la leziuni.

- Potrivit datelor furnizate de ITM Argeș, in luna noiembrie, in domeniul relatiilor de munca, au fost efectuate 172 de controale. Astfel, la 19 angajatori au fost depistate ca prestand munca nedeclarata un numar de 35 de persoane. In urma acestor controale, au fost aplicate 20 amenzi, valoarea lor fiind…

- In ultimele luni, criza imunoglobulinei s-a acutizat dupa ce Ministerul Sanatații a scos mai multe medicamente de pe lista celor esentiale. Ministerul a cumparat in regim de urgenta cateva sute de doze, care nu sunt insa suficiente pentru tratamentul celor ...

- "Astazi am avut o intalnire, dimineata, cu domnul ministru Bodog, cu toti factorii responsabili sau care ar fi trebuit sa fie responsabili in domeniul aprovizionarii cu medicamente a acestei tari. Eu raman la opinia mea ca nu toti sunt foarte responsabili si am convenit impreuna cu domnul ministru…

- Ministerul rus al Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Moldovei in Rusia, Andrei Neguța, in legatura cu creșterea numarului de interdictii de a intra pe teritoriul Republici Moldova impuse pentru cetațenii ruși, se arata in declarația MAE rus. „Lui Neguța i-a fost declarat un protest hotarator…

- Compania rusa de software Yandex a realizat primele teste pe zapada cu taxiuri autonome, modele Toyota Prius. Masinile fara sofer au parcurs in conditii de iarna peste 300 de km intr-o zona privata, pentru ca Rusia interzice in prezent utilizarea acestora pe drumurile publice, scrie techcrunch.com.…

- Mai mult de jumatate dintre adulti sunt supraponderali, iar cele mai recente statistici releva faptul ca raspândirea obezitatii nu a scazut deloc fata de ultimii ani. Un nou studiu care evaluaza percepțiile și atitudinile românilor cu privire la alimentație și la problemele…

- Gigi Becali a negat informatia si a dat de inteles ca Anamaria Prodan, agentul lui Alex Bourceanu, ar fi in spatele acestei stiri false. "Imi cam dau seama cine baga minciunile astea, sa nu le ascultati", a spus Gigi Becali, la Digi Sport, facand trimitere catre Anamaria Prodan, care cu o…

- Li se întâmpla tuturor. Pe toata planeta. Asa ca americanii s-au apucat sa calculeze cât costa lipsa somnului. Potrivit NBC, în fiecare an, economia din Statele Unite pierde 411 miliarde de dolari. Cum asa? Angajatii nedormiti sunt neproductivi, fac accidente…

- Ioan Iacob, alaturi de Radu Constantinescu, doi olimpici la matematica, au creat in 2008 compania Qualitance, avand ambitia de a ajunge in intreaga lume cu solutiile lor de software, nu luand contracte de outsourcing. Pana acum au birouri in San Francisco si Sydney, iar intre timp au creat solutii dedicate…

- Europarlamentarul Sorin Moisa a anuntat, sambata, ca a decis sa isi prezinte demisia din PSD, precizand ca urmeaza sa demisioneze si din grupul S&D si sa se alature, ca independent, grupului PPE, scrie Agerpres.ro. 0 0 0 0 0 0 "Astazi am decis sa imi prezint demisia din PSD",…

- Oamenii de stiinta au efectuat cu success primul transplant de cap, iar subiectul a fost un cadavru uman. Chirurgii sustin ca sunt pregatiti sa efectueze operatia si pe o persoana vie, potrivit The Independent. Chirurgul Sergio Canavero a devenit faimos dupa ce a sustinut ca lucreaza la…

- Comunismul, dupa 100 de ani. In ce s-a transfomat si unde a supravietuit Elemente ideologice comuniste si socialiste continua sa existe in prezent, in principal la nivel de mentalitate, intr-un context cu tendinte populiste, la 100 de ani de la Revolutia Bolsevica, generand instabilitate politica…

- Media ale propagandei ruse in strainatate, agentia de stiri Sputnik si postul tv RT au folosit un numar mare de conturi in rețelele sociale legate de Venezuela, pentru a propaga o imagine negativa a Spaniei inainte și dupa referendumul privind independența Cataloniei, sustine publicatia El Pais. Aceste…

- Vitalik Buterin, 23 ani, este omul care a inventat cryptomoneda Ethereum, rivalul principal al Bitcoin. Valoarea totala a cryptomonedelor Ethereum aflate pe piata ajunge acum la 28,5 miliarde de dolari, potrivit Inc. Buterin s-a nascut in Rusia si a crescut in Canda, iar astazi locuieste…

- Agentia Mondiala Antidoping (WADA) a anuntat, vineri, ca a intrat in posesia unei baze de date a laboratorului din Moscova, care confirma raportul McLaren privind dopajul sustinut de stat in Rusia, informeaza presa internationala.

- UE, care dorește sa relanseze Europa Apararii, a devenit conștienta in ultimii ani de obstacolele care impiedica desfașurarea rapida a trupelor in caz de criza la frontierele sale sau chiar pe teritoriul sau. Acest scenariu este considerat mai probabil dupa criza ucraineana inceputa in 2014, Rusia…

- Lipsa somnului determina aparitia unor boli grave, așa ca mare atenție cand alegi sa faci o noapte alba, avertizeaza specialistul Matthew Walker. Specialistii americani au facut o lista cu afectiunile provocate de lipsa somnului, scrie realitatea.net.

- Lipsa somnului determina aparitia unor boli grave, așa ca mare atenție când alegi sa faci o noapte alba, avertizeaza specialistul Matthew Walker. Specia­listii americani au facut o lista cu afectiunile provocate de lipsa somnului.

- In acest articol iti vom dezvalui o serie de secrete cu privire la persoanele care au gropite in obraji, care cu siguranta iti vor starni interesul. Stiai ca doar 20% din populatie are gropite in obraji? Totusi trebuie sa recunoastem ca aceste persoane sunt adorabile. Dar iata ce nu stiai….. Ce sunt…

- Activitatea de control desfasurata de ITM Arges in luna octombrie. In vederea diminuarii numarului de persoane ce desfasoara munca nedeclarata, ITM Arges a efectuat un numar de 169 de controale. Astfel, la 14 angajatori au fost depistate ca prestand munca nedeclarata un numar de 25 de persoane. In urma…

- ”Iohannis – Președintele #POSEDAT Sa spui despre cineva ca e „obsedat" daca vorbește fara preget despre DREPTURI și LIBERTAȚI, despre STATUL PARALEL și ABUZURI e semn ca tu insuți ești #POSEDAT, posedat exact de Statul Paralel in fruntea caruia te afli! Nimeni nu ar trebui sa se mire de raspunsul…

- Fostul vicepresedinte al SUA, Joe Biden, l-a criticat puternic miercuri pe presedintele american Donald Trump, apreciind ca o Rusie mai sigura si mai hotarata ar interfera din nou in alegerile americane, potrivit AFP."Trebuie sa ne oprim cu aceste tweet-uri ... E copilaresc", a declarat Biden…

- Bogate in vitamina A, B2, B6, B12, D, E si acid folic, nucile contin minerale necesare mentinerii sanatatii organismului, precum mangan, cupru, potasiu, calciu, fier, magneziu, zinc si seleniu. De asemenea, mai contin acizi grasi omega 3 si omega 6, acizi grasi mononesaturati, acid linoleic…

- Perceptia privind mediul de afaceri din Romania se deterioreaza, desi economia creste, conform ultimului sondaj realizat de Consiliul Investitorilor Straini (Foreign Investors Council). Rezultatele sondajului din septembrie 2017 arata ca peste 60% dintre respondenti se asteapta ca veniturile si afacerile…

- Joi a intrat in vigoare Legea nr. 169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a masurilor privative de libertate, care reduce pedepsele celor incarcerati in condiții necorespunzatoare. Peste 500 de detinuti au fost eliberati, pana vineri, in toata tara,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, este acuzat de o membra democrata a Camerei Reprezentantilor, Frederica Wilson. Democrata acuza pe Trump ca el a spus vaduvei unui militar american ucis in Niger ca "stia in ce s-a bagat" cind s-a inrolat, dar liderul de la Casa Alba sustine ca informatia nu este adevarata.…

- Te-ai ingrașat in ultima vreme Daca ai luat in greutate in ultima vreme, acest fapt iți poate afecta sanatatea inimii, buna funcționare a creierului, dar și a altor organe vitale. Persoanele care se imbolnavescmaides au in comun kilogramele acumulate in exces și un index de masa corporala…

- #Fara Filtru este un proiect realizat de colegii noștri de la altfel.md, care are scopul de a povesti despre minoritațile din Republica Moldova, cu ce probleme se confrunta ei in societatea noastra, ce mesaj au ei și in ce mod sunt discriminați. Video-ul este realizat intr-o maniera mai #altfel, intrucat…

- Nu se intampla des sa testam diverse variatiuni ale aceluiasi produs, in general pentru ca producatorii trimit pentru review o singura unitate, in general cea mai bine echipata. In cazul lui Predator Helios 300, am testat deja varianta cu ecran de 15”, insa avand ocazia sa incercam si modelul de 17”,…

- Numarul persoanelor care vin in pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva și au nevoie de asistența medicala, din cauza problemelor cauzate de oboseala și alimentația neadecvata, este tot mai mare. De la începutul pelerinajului, s-a intervenit în peste 300 de situații pentru…

- Vitamina D. Oamenii de știința de la Harvard spun ca un nivel scazut de vitamina D crește riscul de infarct, accident vascular cerebral și nu mai puțin de 17 forme de cancer, potrivit doctorulzilei.ro. "Majoritatea oamenilor au slujbe care presupun sa stea de dimineața pana seara la birou,…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marți Rusia pentru ca nu a anchetat moartea a 21 de civili la 5 februarie 2000 la Groznai, potrivit AFP. CEDO a stabilit ca autoritațile "nu au desfașurat o ancheta eficienta privind decesul rudelor petiționarilor"…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat luni seara ca urmeaza o „miniremaniere guvernamentala”, precizand ca va lua o decizie saptamana aceasta cu privire la plecarea unor miniștri din Guvern. „Nu iese nimeni la pensie din aceasta funcție și prima zi de prim-ministru este prima zi din ultimele zile, la un…